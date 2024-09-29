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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Выручка OpenAI в прошлом месяце достигла $300 млн
С начала прошлого года она выросла в 18 раз.

Ресурс CNBC нашёл возможность проверить опубликованную накануне прочими американскими изданиями информацию о структуре текущих доходов и расходов стартапа OpenAI. Действительно, эта активно растущая молодая компания в текущем году планирует выручить около $3,7 млрд, но её убытки при этом достигнут $5 млрд. В сумму расходов при этом не входят отдельные статьи достаточно крупных расходов типа части компенсаций руководителей за труд. Зато эта сумма учитывает затраты на функционирование и масштабирование сервисов OpenAI, выплаты рядовым сотрудникам и стоимость аренды офисов.

Источник изображения: OpenAI

Отдельно представителям CNBC удалось выяснить, что в прошлом месяце выручка OpenAI достигла $300 млн. Это почти в 18 раз больше выручки, которую OpenAI получала ежемесячно в начале прошлого года. В следующем году, как уже отмечалось накануне, OpenAI рассчитывает выручить $11,6 млрд. Подобная статистика и прогнозы призваны убедить инвесторов вложить около $4,6 млрд в капитал OpenAI, соответствующие решения могут быть ими приняты уже на следующей неделе.

#аналитика #финансы #openai #инвесторы
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OpenAI надеется утроить выручку по итогам следующего года до $11,6 млрд
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