«Заслуженный Айтишник», так сказать.

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» выступила с инициативой ввести в России почётное звание «Заслуженный работник информационных технологий РФ». Предложение направлено в правительство РФ и Минцифры и будет рассмотрено в установленном порядке.

В Минцифры подтвердили получение письма от АРПП и сообщили, что идея введения аналогичного звания для работников ИТ-сферы давно обсуждается с отраслью. В настоящее время в России существует награда «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».

По мнению экспертов, утверждение такой государственной награды подчеркнёт важность ИТ-отрасли в России. «Учреждение отдельного звания для ИТ-специалистов говорит о признании информационных технологий самостоятельной и значимой отраслью в современной экономике России», – считает руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева.

В АРПП отмечают, что российские разработчики активно работают над повышением качества отечественного программного обеспечения. Введение почётного звания «Заслуженный работник информационных технологий РФ» станет формой нематериального поощрения лидеров отрасли.

Здесь стоит напомнить, что звание «Заслуженный работник» присутствует практически во всех профессиональных областях. Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных поддерживает инициативу, но подчёркивает, что критерии присвоения звания должны быть чёткими, чтобы сохранить его престиж. Он предлагает привлекать к процессу присвоения звания консультационный совет при Минцифры, в который войдут представители крупнейших ИТ-компаний, отраслевых ассоциаций и вузов.

В числе возможных кандидатов на получение звания – разработчики, инженеры, архитекторы, тестировщики, аналитики, менеджеры проектов и другие специалисты, вносящие вклад в развитие ИТ-отрасли.

Однако не все уверены в эффективности такой меры. Некоторые эксперты полагают, что разработчики не воспримут «немонетарные поощрения» на высоком уровне. «В ИТ нет немонетарных поощрений. Если человек готов работать бесплатно, то обычно он не в ИТ работает», – иронизирует руководитель Content Review Сергей Половников.

Вопрос о критериях присвоения звания также вызывает дискуссии. Предлагаются различные варианты, например, учитывать объем написанного кода, количество проданных лицензий на российское ПО или даже число отработанных в офисе часов.