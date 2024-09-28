Ежемесячно на xmail.ru переносят свой почтовый адрес около 140 тысяч человек.

В августе 2023 года компания Mail.ru (входит в VK) представила новый сервис xmail.ru, предназначенный для переноса электронной почты с зарубежных сервисов на российский почтовый хостинг. За год работы проекта на xmail.ru перешли около 1,6 млн новых пользователей.

Сервис xmail.ru позволяет перенести письма с сохранением привычного логина. Процесс миграции прост и состоит из трёх шагов: вход в аккаунт Gmail, предоставление Mail.ru доступа к нему и создание новой почты на xmail.ru. После этого все содержимое ящика Gmail автоматически переносится на новый адрес, и все новые письма также начинают приходить на него.

Как отмечают разработчики, ежемесячно на xmail.ru переносят свой почтовый адрес около 140 тысяч пользователей. VK также предлагает сервис для переноса корпоративной почты с Gmail, Microsoft 365 и «Яндекс 360» на почтовый сервис VK WorkMail с сохранением домена клиентов.

Ранее Минцифры рекомендовало российским пользователям создать резервные копии своих данных в Google в связи с возможными ограничениями на создание новых аккаунтов. В Google эту информацию не подтверждали.