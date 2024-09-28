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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
VK Donut поможет авторам контента «ВКонтакте» привлекать больше платных подписчиков
Блогеры смогут, например, открывать сборы на покупку конкретной «железки».

Социальная сеть «ВКонтакте» расширяет функционал платформы VK Donut, предоставляя авторам контента возможность устанавливать цели для сбора средств. Это новшество, по мнению разработчиков, позволит увеличить число пользователей, готовых финансово поддерживать любимых авторов.

В рамках новой функции сообщества смогут устанавливать цели двух типов: сбор определённой суммы или привлечение нового количества платных подписчиков. В первом случае автор указывает конкретную сумму, необходимую, например, для приобретения оборудования. Подписчики будут видеть, на что именно собираются деньги, что повысит уровень доверия и мотивирует их к участию.

Второй тип целей — привлечение новых платных подписчиков — позволит авторам сосредоточиться на расширении аудитории, которая регулярно поддерживает их работу. Это поможет не только привлечь новую аудиторию, но и стимулировать существующих подписчиков перейти на платную модель взаимодействия.

По итогам первого полугодия 2024 года заработок авторов с помощью VK Donut вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На сегодняшний день в VK Donut зарегистрировано более 427 тысяч платящих пользователей.

В 2023 году у сообществ появилась возможность получать разовые пожертвования за отдельные публикации. За весь 2023 год авторы, использующие VK Donut, заработали 780 млн рублей. Наиболее активно оформляют регулярную подписку молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них наибольшей популярностью пользуются сообщества, посвященные образованию, комиксам, азиатским сериалам, манге, видео и анимации.

#социальные сети #вконтакте #российское по #vk #vk donut
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