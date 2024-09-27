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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Глава OpenAI заявил, что увольнения руководителей не связаны с готовящейся реструктуризацией
Сэму Альтману могут достаться 7% акций стартапа, одним из основателей которого он является.

Агентство Reuters пристально следит за развитием событий вокруг готовящейся реструктуризации OpenAI, подробности о которой приходится получать из неофициальных источников. К утру пятницы оно сообщило, что некоммерческая организация, которая сейчас управляет коммерческой частью OpenAI, после проводимых реформ утратит свои доминирующие функции и получит лишь некоторую часть голосов в совете директоров коммерческой компании, в которую трансформируется весь стартап.

Источник изображения: Reuters

Переход на коммерческие рельсы, помимо прочего, позволит наделить самого Альтмана приличным по размеру пакетом акций OpenAI (около 7%), да и в целом поможет ему получать регулярное вознаграждение в форме акций стартапа. Ранее этому мешало верховенство некоммерческой организации в структуре управления, но теперь подобное препятствие будет устранено.

Попутно Reuters сообщает, что Сэм Альтман отверг подозрения общественности о связи недавних отставок в руководстве OpenAI с противоречиями вокруг готовящейся реструктуризации. Технический директор компании Мира Мурати (Mira Murati) и два других высокопоставленных руководителя OpenAI покинули её согласно давно готовившемуся плану, как заявил Альтман. Организационные изменения внутри стартапа теперь позволят ему лучше контролировать технические вопросы, как он добавил, хотя в последнее время он такой возможности был лишён.

#openai #сэм альтман #совет директоров #реструктуризация
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