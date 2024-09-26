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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики ОС «Аврора» собирают партнёров на конференцию по мобильности — там будет турнир по Quake 2
Нормальный такой бонус, разве нет?

Впервые «Открытая мобильная платформа» (ОМП) совместно с «Ростелекомом» проведут масштабную конференцию «Аврора. Своя конференция», посвящённую развитию отечественной мобильной экосистемы. Мероприятие пройдёт 8-9 октября 2024 года в московском Solux Hotel.

В течение двух дней работы конференции будет организована выставочная зона, где посетители смогут ознакомиться с полным модельным рядом мобильных устройств на базе пятой версии ОС «Аврора» от российских производителей: Fplus, Aquarius, «Байтерг», Yadro и «Масштаб». Также будут представлены решения партнёров в сфере информационной безопасности и разработки мобильных приложений. Желающие смогут опробовать игры на ОС «Аврора» и принять участие в турнире Quake 2 в специально организованной игровой зоне.

Первый день конференции будет посвящён развитию платформы «Аврора», включая вопросы развития экосистемы программного обеспечения и устройств, а также перспективы для бизнеса. 9 октября состоится бизнес-день, ориентированный на заказчиков. В центре внимания — стратегические преимущества использования «Авроры» российскими предприятиями.

Организаторы ожидают более тысячи участников, включая представителей технологических партнёров, разработчиков приложений и компании, заинтересованные в развитии экосистемы «Аврора». Среди приглашённых — представители органов власти, госкорпораций и крупных компаний, таких как РЖД, Росатом, «Аэрофлот», «Альфа-банк», «Яндекс», Wildberries.

«“Аврора. Своя конференция” предоставит уникальную возможность технологическим партнёрам, разработчикам и руководителям бизнеса обменяться опытом и обсудить инновации в сфере корпоративной мобильности», — отметил Дарий Халитов, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома». По его словам, участники мероприятия смогут расширить сеть контактов, узнать о будущих разработках «Авроры» и новых возможностях, которые открывает экосистема для бизнеса.

На конференции планируется обсудить вопросы технологической независимости от иностранного ПО, создание доверенных отечественных решений на базе «Авроры» и соответствие требованиям законодательства в области критической информационной инфраструктуры.

Подробная информация о программе и регистрация доступны на официальном сайте.

#операционные системы #ростелеком #мобильные приложения #ос аврора
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E. S.
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о да да!!! А вы бы еще пяток лет походили строем с факелами и криками москаляку на гиляку, и сами бы созрели до этого. Потому что бомбления Донбаса стало бы вам мало
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Nvidia&Intel Hater
17:09
да нахер надо ради этого уебл на еще качать что то.выше тесты были как его про сливается .смысл повторять на конфе совершенно разнойюбылы бы карта одинаковая да
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E. S.
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Бoтo -- Чaт
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Что, чубатое чмо. Порвало? Ну да ладно, скачи, потешай почтенную публику.
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Понятно, пархатая каклина, раз вопросом на вопрос. Палишься же и съезжаешь на тухесе. Ну да ладно, скачи, потешай почтенную публику.
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lighteon
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E. S.
17:03
axaxaxa молча страдай, хохол )))) А лучше расскажи об украинских проектах 10000 км дорог ;) Вот лохи убогие ))
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17:03
Какой у тебя вообще нет учетки, Мыколка. З.Ы. Чей Крым?
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