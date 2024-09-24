Это значительно упростит создание прикладного ПО.

Разработчик российских процессоров «Эльбрус» (компания МЦСТ) и «Открытая мобильная платформа», создатель ОС «Аврора», заключили соглашение о сотрудничестве. Цель – разработка отечественных решений для построения защищённой мобильной инфраструктуры в крупных компаниях и государственных организациях.

«Сочетание возможностей процессора „Эльбрус“ и программной реализации доверенной среды позволяет эффективно контролировать целостность функционирования ОС и ограничивать доступ к потенциально опасным сервисам», – поясняет Константин Трушкин, заместитель директора МЦСТ по маркетингу.

Для обеспечения поддержки процессоров «Эльбрус» потребуется тесное взаимодействие компаний, а также добавление поддержки «Эльбрус» в Aurora SDK. «Это значительно упростит создание прикладного ПО, совместимого с ОС „Аврора“ на устройствах с данной аппаратной платформой», – отмечает Сергей Ларин, директор по развитию технологических партнеров «Открытой мобильной платформы».

Напомним, что ОС «Аврора» – российская мобильная операционная система для смартфонов и планшетов, сертифицированная ФСТЭК и ФСБ России. Она преимущественно используется в государственном секторе и образовательной сфере.