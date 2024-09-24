А игры там будут?

Компания Huawei, похоже, готова отказаться от Windows в пользу собственной операционной системы HarmonyOS — она будет устанавливаться на всех ноутбуках следующего поколения. Один из руководителей компании подтвердил, что текущие ноутбуки могут стать последней партией, работающей на внешней ОС.

Юй Чэндун, глава потребительского подразделения Huawei, в ходе прямой трансляции 20 сентября заявил, что ПК Huawei следующего поколения будут поставляться с предустановленной HarmonyOS вместо Windows. По словам главы компании, Huawei вынуждена отказаться от поддержки Windows из-за санкций США. Компания была внесена в черный список США в 2019 году и с тех пор испытывает трудности с доступом к передовым технологиям, инструментам для производства чипов и даже к продвинутому программному обеспечению.

Именно поэтому Huawei стремится к самодостаточности, внедряя новую ОС, свободную от иностранных компонентов. Именно поэтому текущие продукты Matebook могут стать последними, работающими на Windows, и Huawei вскоре может представить ПК на базе HarmonyOS.

Юй Чэндун отмечает, что Huawei начала снижать свою зависимость от иностранных компонентов ещё давно. Таким образом, будущие аппаратные и программные продукты станут более эффективными.

Руководитель добавляет, что до сих пор компания использовала ряд американских элементов. Но после введения санкций их использование значительно сократилось, и сейчас идет процесс полной замены. Результаты будут видны в будущем.

HarmonyOS уже используется в качестве основной ОС для различных устройств. Но компания никогда не устанавливала её на свои ПК из-за доступа к Windows. Тем не менее, в последние годы компания подготовила запасной план для своих ноутбуков, чтобы бороться с растущими санкциями.

Пока неясно, будет ли Huawei выпускать ПК на базе HarmonyOS только для внутреннего рынка или представит их и глобальным потребителям (как это было с планшетами и часами). Ситуация может проясниться с официальным запуском HarmonyOS для ПК в будущем.