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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Лаборатория Касперского» уходит из США: пользователей автоматически переводят на UltraAV
Всё в рамках «правил», напомним.

В июне этого года американские власти запретили использование продуктов «Лаборатории Касперского» на государственном уровне. В результате американский филиал компании был закрыт. В сентябре стало известно, что около миллиона американских пользователей «Лаборатории Касперского» будут переведены на антивирус UltraAV от компании Pango Group.

Как сообщает издание Axios, руководство обеих компаний приняло такое решение, чтобы обеспечить пользователей антивирусной защитой, так как «Лаборатория Касперского» больше не может обслуживать клиентов в США. Похоже, что о миграции пользователей объявили примерно тогда же, когда Axios опубликовал свой материал.

Многие пользователи «Лаборатории Касперского» обнаружили, что антивирус автоматически удалился с их компьютеров и был заменён на UltraAV. Это вызвало неоднозначную реакцию: от любопытства до беспокойства и разочарования, поскольку UltraAV — относительно новый продукт, не имеющий такой же репутации и результатов независимых тестов, как «Лаборатория Касперского».

На сайте UltraAV размещена информация о компании и процессе перехода:

  • UltraAV — американская компания, не подпадающая под географические ограничения. В то же время UltraVPN, премиальный VPN-сервис, входящий в состав UltraAV, зарегистрирован в Панаме, что обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и безопасности.
  • Пользователям Windows не нужно предпринимать никаких действий. К середине сентября UltraAV и UltraVPN будут установлены на их компьютерах. Платные пользователи «Лаборатории Касперского» получат доступ ко всем премиальным функциям UltraAV.
  • Пользователи Mac и Android получат уведомление по электронной почте. Им нужно будет перейти по ссылке и следовать инструкциям по установке.
  • «Лаборатория Касперского» прекратит поддержку и выпуск обновлений 30 сентября 2024 года. UltraAV предлагает полный набор инструментов для защиты в интернете: от антивируса до VPN, менеджера паролей и защиты от кражи личных данных.

Также разъясняются вопросы оплаты:

  • «Лаборатория Касперского» прекратила ежемесячное и годовое списание средств в июне 2024 года. Списание средств за UltraAV возобновится в октябре 2024 года.
  • Стоимость UltraAV будет соответствовать тарифам «Лаборатории Касперского». Если дата продления подписки приходилась на период с июля по сентябрь 2024 года или пользователь оплачивал услуги ежемесячно, то списание средств будет перенесено на октябрь 2024 года.
  • Пользователи, недовольные UltraAV, могут отменить подписку. Для этого нужно заполнить форму обратной связи на сайте.

Интересно, что установщик UltraAV подписан цифровой подписью индийской компании Max Secure Software India Pvt. Ltd. Это вызывает вопросы о реальном происхождении продукта и его разработчиках.

#санкции #программное обеспечение #антивирусы #лаборатория касперского #антивирус касперского
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Станислав Богданов
16:49
Ты с кем разговариваешь?
ВСУ грозит окружение в районе обороны Угледара
FelsheR-Vzvz
16:48
Минусиков только не забудь наставить и модератору настучать.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Китя
16:47
Не неси чушь карта 6900ХТ.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
FelsheR-Vzvz
16:45
Ясно, опять просто как пустобрех тут усираешься, черня карту на которую у тебя нет денег. Свободен не сегодня.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
SMA
16:45
ты бы для начала вопрос бы задал в каких сценариях это происходит... а то тупо бросился слепо обелять любимку, нефанат тупенький )))
Первые тесты Intel Lunar Lake показывают хорошую эффективность и высокую производительность iGPU
Станислав Богданов
16:42
Глупости не говори. Для чего тогда присоединяли оккупированные территории, если не нужны они.
Обозреватель The Times: Существует два сценария дальнейшего развития событий на Украине
FelsheR-Vzvz
16:42
Где фото девочек в твоем дворце, шишан? 2 часа уже едут, ты их с самой украины поди выписал? С али экспресс? Месье экономит?)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
SMA
16:42
>Руки надо иметь растущие из правильного места Ну да, так мы и подумали, когда я нашел не единичный случай своей беды, амд в дрова не умеет )))
Первые тесты Intel Lunar Lake показывают хорошую эффективность и высокую производительность iGPU
Станислав Богданов
16:40
Губами ты хоть по 10 тысяч можешь закапывать.
Обозреватель The Times: Существует два сценария дальнейшего развития событий на Украине
Китя
16:39
Игра сырая и вылетает периодически, скаченная с торрента. насчет лицухи не знаю не покупал. уже дальше кита прошел, если играл то знаешь что далеко ушёл.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
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