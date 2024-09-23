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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сбербанк переходит на российскую платформу виртуализации рабочих мест Termidesk, отказавшись от Citrix
Перевод большинства сотрудников банка на Termidesk завершится в начале 2025 года.

Сбер принял решение отказаться от платформы виртуализации рабочих мест Citrix в пользу отечественного решения Termidesk от компании «УВЕОН — облачные технологии», входящей в «Группу Астра». Масштабный проект охватит более 150 тыс. сотрудников банка.

Выбор Termidesk обусловлен его способностью обрабатывать свыше 100 тыс. пользовательских подключений, наличием собственного протокола доступа Tera для оптимизации работы даже при слабом интернет-соединении, а также высокой отказоустойчивостью. Компонент «Агрегатор» упрощает управление системой.

Как подчеркнул старший вице-президент, руководитель блока «Технологий» Сбербанка Кирилл Меньшов, внедрение качественного российского продукта гарантирует стабильность услуг для клиентов банка и соответствует высоким стандартам обслуживания.

«Сбер всегда следит за другими игроками, и если мы видим качественный продукт, то внедряем его в свои процессы», – отметил Меньшов. По его словам, переход на Termidesk — это шаг к полной независимости от зарубежных технологий и создание комфортных условий для сотрудников, что положительно скажется на эффективности работы.

Генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев также указал на важность сотрудничества с финансовым сектором и отметил, что проект со Сбербанком расширяет экспертизу компании в области миграции и построения сложных ИТ-инфраструктур. Реализация такого масштабного перехода подтверждает зрелость VDI-решения Termidesk.

Ожидается, что перевод большинства сотрудников Сбербанка на Termidesk завершится в начале 2025 года. Внедрение проходит практически незаметно для пользователей благодаря тщательной проработке каждого этапа командой «Астра Консалтинг».

#citrix #termidesk #группа астра
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