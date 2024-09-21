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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft выпустила универсальное приложение для iOS, Android и macOS для удалённого подключения к рабочим столам
В тестовом режиме программа была почти год.

Microsoft выпустила универсальное приложение Windows, предназначенное для удалённого доступа к операционной системе с различных устройств, включая macOS, iOS, iPadOS, Android, а также ПК с Windows.

Новое приложение позволяет подключаться к Windows через различные сервисы, такие как Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop и другие. Оно предлагает настраиваемый домашний экран, поддержку нескольких мониторов и перенаправление USB, что позволяет использовать локальные устройства, такие как веб-камеры, накопители и принтеры, как если бы они были подключены напрямую к облачному ПК.

Приложение Windows находилось в тестовом режиме почти год. Оно призвано заменить существующие клиенты удалённого рабочего стола для Windows и других операционных систем. Microsoft имеет многолетний опыт разработки подобных приложений, включая Remote Desktop Connection, который до сих пор входит в состав Windows 11.

Однако важно отметить, что новое приложение Windows доступно только для рабочих и учебных учётных записей Microsoft. Компания пока не планирует поддерживать личные учетные записи в этом приложении.

Пользователи Windows могут скачать приложение из Microsoft Store. Оно также доступно в App Store для macOS, iOS и iPadOS. Android-версия приложения находится в стадии публичного тестирования.

Напомним, что в прошлом году стало известно о долгосрочных планах Microsoft перенести Windows полностью в облако, чтобы «улучшить сервисы на базе ИИ и обеспечить полную мобильность цифрового опыта пользователей».

#microsoft #windows #удалённый доступ
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