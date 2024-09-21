Значительная часть пользователей (39%) перешла на VK Video.

С августа трафик YouTube в России упал на 50%, сообщил генеральный директор CDNVideo Ярослав Городецкий на конференции MUSE. По его оценке, это связано с проблемами доступа к платформе, которые начали наблюдаться в стране с начала августа.

Куда ушла аудитория YouTube? Значительная часть пользователей (39%) перешла на VK Video. «Яндекс» привлек 17% бывших зрителей YouTube, RuTube и «Иви» — по 8%, Okko — 6%. Еще 22% пользователей пока находятся в поиске альтернативы, которая сможет предложить им удобный сервис и интересный контент.

Несмотря на отток аудитории, некоторые платформы смогли извлечь выгоду из ситуации и значительно увеличить свой трафик. Так, Okko нарастил аудиторию на 50%, RuTube — на 43,8%, VK Video — на 35%, «Иви» — на 30,4%, а «Яндекс» — на 21,4%. По словам начальника отдела по работе с операторами связи RuTube Сергея Киселева, аудитория и трафик платформы за последние два месяца практически удвоились.

Ярослав Городецкий отметил, что Россия не первая страна, где возникли проблемы с доступом к YouTube. В Китае, где платформа была заблокирована в 2009 году, начали развиваться локальные сервисы, включая клоны YouTube и платформы с новыми бизнес-моделями, такие как TikTok.

По его прогнозу, в России не появится единой платформы, которая сможет заменить YouTube и монополизировать рынок. Скорее всего, произойдет фрагментация рынка, и в разных нишах появятся свои лидеры.

Напомним, что с начала августа российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к YouTube. Власти не подтверждали факт блокировки или замедления платформы, но Роскомнадзор связывал снижение качества работы сервиса с уходом Google из России и прекращением поддержки её инфраструктуры. В середине сентября «Ростелесеть» пожаловалась в ФАС на неравномерное замедление YouTube, которое, по ее мнению, создает неравные условия для операторов связи.