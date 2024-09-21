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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Обновление macOS Sequoia от Apple: неприятный сюрприз для разработчиков кибербезопасности
Всё поломалось, если коротко.

Apple выпустила новую версию операционной системы для компьютеров macOS 15, известную как Sequoia. Однако, вместо ожидаемого улучшения безопасности, обновление принесло головную боль разработчикам антивирусного ПО.

По сообщениям в социальных сетях и специализированных каналах Slack, Sequoia нарушила работу ряда инструментов безопасности, созданных CrowdStrike, SentinelOne, Microsoft и другими компаниями.

Пока не ясно, в чем именно заключается проблема, но, похоже, она затрагивает продукты, предназначенные для защиты macOS. Это вызвало волну недовольства среди специалистов по кибербезопасности.

«Как разработчик инструментов безопасности для macOS, я крайне разочарован тем, что нам снова и снова приходится иметь дело с (понятным) гневом пользователей, которые (понятным образом) винят наши инструменты в сбоях своих Mac, хотя на самом деле вина лежит на Apple», — заявил Патрик Уордл, основатель стартапа DoubleYou, специализирующегося на безопасности Mac и iOS, и признанный эксперт в области безопасности macOS.

Уордл также отметил, что Apple следовало бы уделять больше времени тестированию своего ПО, а не маркетингу.

В день выпуска macOS Sequoia компания CrowdStrike была вынуждена отложить поддержку новой версии операционной системы. Инженер CrowdStrike сообщил в Slack, что компания обнаружила «довольно много изменений в сетевом стеке» и получила отзывы от пользователей о проблемах.

CrowdStrike признала, что были рассмотрены все возможные варианты, но в итоге было принято решение отложить поддержку Sequoia до устранения проблем. Аналогичные проблемы возникли и у других разработчиков, включая SentinelOne, ESET и Microsoft.

Исследователь безопасности Уилл Дорманн написал в Mastodon, что у него возникли проблемы с DNS и брандмауэром на его macOS. Другой исследователь, Вацлав Яцек, описал в своем блоге проблему с блокировкой доступа к веб-сайтам после обновления до macOS Sequoia и предложил возможное решение.

Похоже, что проблемы с macOS Sequoia также затронули пользователей браузера Firefox.

#apple #операционные системы #антивирусы #macos sequoia
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