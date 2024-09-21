Apple выпустила новую версию операционной системы для компьютеров macOS 15, известную как Sequoia. Однако, вместо ожидаемого улучшения безопасности, обновление принесло головную боль разработчикам антивирусного ПО.
По сообщениям в социальных сетях и специализированных каналах Slack, Sequoia нарушила работу ряда инструментов безопасности, созданных CrowdStrike, SentinelOne, Microsoft и другими компаниями.
Пока не ясно, в чем именно заключается проблема, но, похоже, она затрагивает продукты, предназначенные для защиты macOS. Это вызвало волну недовольства среди специалистов по кибербезопасности.
«Как разработчик инструментов безопасности для macOS, я крайне разочарован тем, что нам снова и снова приходится иметь дело с (понятным) гневом пользователей, которые (понятным образом) винят наши инструменты в сбоях своих Mac, хотя на самом деле вина лежит на Apple», — заявил Патрик Уордл, основатель стартапа DoubleYou, специализирующегося на безопасности Mac и iOS, и признанный эксперт в области безопасности macOS.
Уордл также отметил, что Apple следовало бы уделять больше времени тестированию своего ПО, а не маркетингу.
В день выпуска macOS Sequoia компания CrowdStrike была вынуждена отложить поддержку новой версии операционной системы. Инженер CrowdStrike сообщил в Slack, что компания обнаружила «довольно много изменений в сетевом стеке» и получила отзывы от пользователей о проблемах.
CrowdStrike признала, что были рассмотрены все возможные варианты, но в итоге было принято решение отложить поддержку Sequoia до устранения проблем. Аналогичные проблемы возникли и у других разработчиков, включая SentinelOne, ESET и Microsoft.
Исследователь безопасности Уилл Дорманн написал в Mastodon, что у него возникли проблемы с DNS и брандмауэром на его macOS. Другой исследователь, Вацлав Яцек, описал в своем блоге проблему с блокировкой доступа к веб-сайтам после обновления до macOS Sequoia и предложил возможное решение.
Похоже, что проблемы с macOS Sequoia также затронули пользователей браузера Firefox.