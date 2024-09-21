«Закрученный» сильно стал, факт.

Яндекс Браузер интегрировал технологию YandexGPT, расширив функционал инструментами для работы с текстами. Теперь пользователи могут создавать, редактировать, переводить и сокращать текстовый контент прямо в браузере, не прибегая к сторонним сервисам.

В арсенале обновлённого Браузера появился нейроредактор, способный генерировать тексты с нуля, исправлять ошибки, менять стиль и формат готовых материалов. Например, можно превратить сухой пресс-релиз в живой пост для соцсетей или адаптировать статью для презентации. Редактор понимает русский и английский языки, а также умеет работать по заданным пользователем командам.

Ещё одна новинка — «умный» переводчик на базе YandexGPT, учитывающий специфику текста при подборе лексики. Например, при переводе научной статьи он будет использовать соответствующую терминологию. Переводчик поддерживает более 100 языков и позволяет загружать тексты, изображения и ссылки.

Функция краткого пересказа теперь работает с документами любых размеров и форматов, включая PDF, DOCX и TXT. Пользователи могут выбрать краткий или подробный режим пересказа, а также разбить текст на смысловые главы с подзаголовками.

Все новые инструменты доступны как в десктопной, так и в мобильной версии Яндекс Браузера. Благодаря интеграции с YandexGPT, Браузер превращается в полноценную платформу для работы с контентом, предлагая пользователям широкий спектр возможностей — от создания текстов до перевода видео. Напомним, что нейросети нового поколения были внедрены в Яндекс Браузер в феврале этого года.