Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Инвесторы верят, что капитализация OpenAI будет измеряться триллионами долларов
Но случится это ещё очень не скоро.

Издание Financial Times сообщает, что среди инвесторов в капитал OpenAI, которые в ближайшее время купят доли на сумму более $6 млрд, могут оказаться не только институциональные инвесторы типа Thrive Capital, которая уже вложила около $1 млрд, но и стратегические инвесторы типа Apple, NVIDIA и Microsoft. Некоторые потенциальные инвесторы убеждены, что со временем капитализация OpenAI будет измеряться триллионами долларов.

Источник изображения: Reuters, Financial Times

При этом новейший раунд инвестиций поднимет её только до $150 млрд. Соответственно, бизнес компании должен кратно увеличиться, чтобы обеспечить нынешним инвесторам привычный для них доход. В условиях сильной конкуренции и огромных инвестиций в развитие OpenAI добиться этого в разумные сроки будет сложно. Стартап постоянно тратится на новые вычислительные мощности и языковые модели, а выручка не покрывает данных расходов. Сейчас годовую величину выручки OpenAI эксперты оценивают в $3,6 млрд, а ежегодные расходы — в $5 млрд, и этот разрыв только увеличивается. Словом, если инвесторы и готовы вкладывать миллиарды долларов в OpenAI, то среди них должны быть очень терпеливые.

#искусственный интеллект #openai #инвестиции
+
Написать комментарий (0)
Глава AMD Лиза Су призвала инвесторов в сфере ИИ запастись терпением
NVIDIA поможет ОАЭ создать современный центр предсказания погоды
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
108
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
86
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
11
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
23
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
39
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
7
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
107
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
16
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
+
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2

Сейчас обсуждают

CbrStrtr
15:27
Очень)
На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple
OgoGoLog
15:26
Блин, а я даже не вчитывался в текст. 1 марта 1951 года, да и позже советские газеты не задавали читателям вопросов. "Почему же дают в долг ...?". Стиль у прессы был совсем другой, там констатировали ...
Мировая экономика переходит на золото на фоне дедолларизации взаиморасчётов между странами БРИКС
Апшеронский скакел
15:22
Петушня, МО РФ вынуждено платить за пленных всучек, чтоб российские военные не вырезали полными подразделениями всучек. Поздравляю!
Мировая экономика переходит на золото на фоне дедолларизации взаиморасчётов между странами БРИКС
Погонщик либерастиков
15:13
Петушок, ты опять фотошопные фейки постишь, на большее не способен как обычно. Вот оригинал
Мировая экономика переходит на золото на фоне дедолларизации взаиморасчётов между странами БРИКС
tolyasha
15:11
насколько я помню, на советских лампах " Светлана" америкосы делали усилки класса Hi-end
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
komatoz2000
15:09
"...Например, я ее не замечаю без секундомера на SATA SSD Samsung 850 EVO и M.2 NWMe SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro. И, если у вас есть дополнительные деньги на SSD, лучше вложитесь в его объем, взяв мо...
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
panzergto
15:08
айфон 13 после двух лет по отзывчивости как новый. Чего нельзя сказать про бюджетные сиоми, Может с топовыми делами получше...
На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple
Axel Maz
15:06
Чел, спасибо что написал, думал сам написать такую очевидную (но видимо не для дегроактивистов) истину.
На генерацию 100 слов с помощью GPT-4 требуются примерно полтора литра чистой воды
Бoтo -- Чaт
15:02
"...Больницы, магазины и кафе, которые будут обслуживать немецких солдат в Литве, освободят от налогов. Литовское правительство внесло в Сейм соглашение о правах солдат немецкой бригады и членов их с...
«Ослабили» Россию: Генсек НАТО заявил, что 2 % ВВП уже недостаточно для поддержания обороноспособности альянса
OgoGoLog
14:57
И ещё деталь для размышлений. Зачем Трамп в своей предвыборной компании угрожает странам пошлинами, которые публично отказываются от использования доллара? Как бы бывший и потенциально будущий президе...
Мировая экономика переходит на золото на фоне дедолларизации взаиморасчётов между странами БРИКС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем