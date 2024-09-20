Но случится это ещё очень не скоро.

Издание Financial Times сообщает, что среди инвесторов в капитал OpenAI, которые в ближайшее время купят доли на сумму более $6 млрд, могут оказаться не только институциональные инвесторы типа Thrive Capital, которая уже вложила около $1 млрд, но и стратегические инвесторы типа Apple, NVIDIA и Microsoft. Некоторые потенциальные инвесторы убеждены, что со временем капитализация OpenAI будет измеряться триллионами долларов.

Источник изображения: Reuters, Financial Times

При этом новейший раунд инвестиций поднимет её только до $150 млрд. Соответственно, бизнес компании должен кратно увеличиться, чтобы обеспечить нынешним инвесторам привычный для них доход. В условиях сильной конкуренции и огромных инвестиций в развитие OpenAI добиться этого в разумные сроки будет сложно. Стартап постоянно тратится на новые вычислительные мощности и языковые модели, а выручка не покрывает данных расходов. Сейчас годовую величину выручки OpenAI эксперты оценивают в $3,6 млрд, а ежегодные расходы — в $5 млрд, и этот разрыв только увеличивается. Словом, если инвесторы и готовы вкладывать миллиарды долларов в OpenAI, то среди них должны быть очень терпеливые.