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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
FTC утверждает, что крупные социальные сети злоупотребляют правилами сбора информации о пользователях
И не только американские, надо заметить.

На страницах издания The New York Times появилась публикация, повествующая о выводах, которые прозвучали из уст председателя Федеральной торговой комиссии США (FTC) Лины Хан (Lina Khan) в качестве предварительных итогов расследования, которое ведомство проводило с осени 2024 года. В поле зрения американского регулятора попала деятельность девяти компаний, в той или иной степени связанных с 13 онлайн-сервисами и социальными сетями. Google, Meta Platforms, принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) платформа X и китайская TikTok упоминаются в соответствующих заявлениях FTC.

Источник изображения: TikTok

Не указывая на погрешности конкретных компаний, глава ведомства сообщает, что многие из них злоупотребляли правилами сбора информации о пользователях в период с 2019 по 2020 год, который был охвачен следствием. Персональные данные пользователей нередко собирались в более серьёзных объёмах, чем оговаривалось с ними, иногда они хранились дольше, чем рассчитывалось. Некоторые компании подтягивали информацию о пользователях с других платформ, и в случае необходимости покупали её по сторонним каналам.

Интересно, что в США до сих пор не выработаны более серьёзные меры защиты частной информации пользователей цифровых сервисов, поскольку все законодательные инициативы не прошли в парламенте, а попытки достичь целей за счёт саморегулирования тоже себя не оправдали. Есть у регуляторов и претензии к нарушителям правил защиты интересов несовершеннолетних граждан. Некоторые социальные сети фактически предоставляют доступ к своим материалам лицам не старше 13 лет, хотя номинально запрещают это. С нарушениями ведётся и обработка данных несовершеннолетних пользователей.

#социальные сети #ftc #персональные данные #федеральное расследование
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