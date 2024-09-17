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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Вот какие возможности macOS Sequoia не будут доступны на Mac с процессорами Intel
Apple продолжает намекать.

Apple продолжает расширять поддержку компьютеров Mac на базе собственных процессоров Apple Silicon, ограничивая функциональность устройств с чипами Intel. Эта тенденция наблюдается с 2021 года, когда была выпущена macOS Monterey, и сохраняется в новых версиях операционной системы. В macOS Sequoia компания продолжает развивать это направление, предлагая больше возможностей для своих чипов.

Недавно стало известно, что некоторые функции macOS Sequoia будут недоступны на Mac с процессорами Intel. Apple заявляет, что macOS Sequoia совместима со всеми компьютерами Mac, на которых работала macOS Sonoma, за исключением MacBook Air 2018 и 2019 годов. Однако это не совсем так. Ряд новых функций, появившихся в этом обновлении, не будут доступны пользователям Intel Mac.

Одной из самых ожидаемых функций macOS Sequoia стали возможности Apple Intelligence в области искусственного интеллекта. Однако пользователи Mac на базе Intel будут разочарованы: эти функции им недоступны, поскольку для работы требуется процессор M1 или более поздней версии. Если ваш Mac выпущен в 2020 году или ранее, новые функции искусственного интеллекта не будут работать. Впрочем, ожидается, что обновление macOS 15.1 в октябре принесёт Apple Intelligence на Mac.

Аналогичным образом, функция Live Audio Transcription, позволяющая записывать звук в заметках и получать транскрипцию в режиме реального времени, также недоступна пользователям Intel Mac. Она работает только на компьютерах Apple Silicon.

Ограничения функциональности могут разочаровать пользователей Mac на базе Intel. Тем не менее, им будут доступны другие возможности macOS Sequoia, такие как приложение Passwords, возможность запланировать отправку сообщений и многие другие новые функции. Даже новейшая функция Continuity от Apple доступна для Mac на базе Intel, если они оснащены чипом безопасности T2.

Несмотря на то, что некоторые пользователи могут быть разочарованы ограничениями, Apple ясно даёт понять, что будущее Mac — за Apple Silicon. Компания продолжает инвестировать в развитие своих процессоров и операционных систем, оптимизированных для них.

#apple #операционные системы #mac #macos sequoia
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