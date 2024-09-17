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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Apple выпустила tvOS18 и visionOS 2 — есть множество улучшений для Apple TV HD и гарнитуры Vision Pro
Повышение комфорта во всём.

Компания Apple представила новые версии операционных систем для своих устройств: tvOS 18 для медиаплееров Apple TV и visionOS 2 для гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. Апдейты добавляют новые функции и улучшения, направленные на повышение комфорта и расширение возможностей пользователей.

tvOS 18, предназначенная для Apple TV HD и Apple TV 4K, получила ряд обновлений, ориентированных на любителей фильмов и сериалов. Так, функция Insight, доступная для подписчиков Apple TV+, позволяет получать дополнительную информацию о просматриваемом контенте в режиме реального времени. С помощью пульта Apple TV Remote на iPhone пользователи могут узнать подробности об актёрах, съёмочном процессе или историческом контексте, связанном с сюжетом.

Разработчики усовершенствовали функцию «Чёткость диалогов», которая теперь ещё эффективнее повышает разборчивость речи в фильмах и сериалах, даже при наличии фонового шума или громких звуковых эффектов. Функция совместима с различными аудиоустройствами, включая подключённые по HDMI динамики, AirPods и другие Bluetooth-акустические системы. Обновление tvOS 18 доступно для скачивания в настройках Apple TV. Если на устройстве активированы автоматические обновления, система обновится самостоятельно.

visionOS 2, разработанная для гарнитуры Vision Pro, предлагает пользователям новые инструменты и функции для работы и развлечений в виртуальной реальности. Есть новая функция, которая позволяет создавать 3D-фотографии из обычных 2D-снимков. Такие фотографии выглядят более реалистично и объёмно, создавая эффект присутствия.

Пользователи получили больше свободы в настройке интерфейса гарнитуры. Теперь можно перемещать приложения по своему усмотрению, включая программы из папки «Совместимые приложения». Новая иммерсивная среда «Бора-Бора» предлагает виртуальное путешествие на тропический остров. А улучшенные аватары с расширенными настройками внешности и более плавной анимацией позволяют создавать более выразительные и реалистичные виртуальные образы.

Браузер Safari в visionOS 2 получил ряд обновлений. Панорамные изображения воспринимаются более реалистично, видео с YouTube и Netflix можно смотреть на большом виртуальном экране, Siri может зачитывать содержимое веб-страниц вслух, а закрепление вкладок и профили для разделения рабочих и личных данных повышают эффективность работы в браузере.

Режим путешествий предназначен для комфортной работы и развлечений в поездах. Он позволяет использовать несколько приложений одновременно и смотреть фильмы, не отвлекаясь на окружающую обстановку.

Дополнительные возможности:

  • Apple Vision Pro может использоваться в качестве AirPlay-приёмника для трансляции контента с iPhone или iPad по беспроводной сети.
  • Apple Immersive Video можно смотреть в оконном режиме, параллельно работая в других приложениях.
  • В Apple Music появилась возможность совместного редактирования плейлистов и функция караоке.

Для установки visionOS 2 необходимо открыть меню «Обновление ПО» в настройках гарнитуры Vision Pro. Во время установки гарнитуру следует снять. Ход обновления отображается на дисплее EyeSight.

Apple также выпустила iOS 18 и watchOS 11. Подробную информацию об этих обновлениях можно найти на сайте компании.

#apple #visionos 2 #tvos18
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