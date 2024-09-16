Возможно, грядущий мобильный чип Z2 Extreme получит её поддержку уже на релизе.

AMD подтвердила, что следующая версия технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) будет использовать искусственный интеллект (ИИ). Это знаменует собой существенный отход от предыдущих версий, которые полагались на пространственные и временные методы.

Ранее AMD делала ставку на аналитические и фильтровые методы в FSR 2 и 3, чтобы ускорить разработку. Однако, как рассказал старший вице-президент AMD Джек Хьюн на выставке IFA 2024, решение на базе ИИ находилось в разработке около года.

Интересно, что комментарии Хьюна об FSR 4 были сосредоточены на максимизации времени автономной работы портативных игровых ПК за счет генерации кадров. Возможно, FSR 4 будет оптимизирован для мобильного процессора AMD Z2 Extreme с его нейропроцессором нового поколения. Релиз Z2 Extreme ожидается в начале следующего года, как мы писали ранее.

В отличие от конкурирующих решений, таких как Nvidia DLSS и Intel XeSS, использующих ИИ и машинное обучение, технология AMD FSR до сих пор обходилась без них. FSR полагалась на комбинацию пространственного и временного масштабирования, сглаживания и других методов для повышения качества изображения с низким разрешением. В результате решение AMD поддерживало более широкий спектр устройств, но, как правило, обеспечивало менее высокое качество изображения по сравнению с конкурентами.

Переход на ИИ в FSR 4 ставит перед AMD ряд вопросов. Пока неясно, будет ли FSR 4 доступен на традиционных продуктах, таких как видеокарты RDNA 4, которые, как ожидается, дебютируют в 2025 году. Также неясно, получат ли поддержку новой технологии масштабирования старые графические процессоры AMD.

Все существующие решения для масштабирования на базе ИИ требуют специализированного оборудования, не встречающегося в игровых консолях или старых графических процессорах. В то время как AMD обычно позволяет своему программному обеспечению работать на широком спектре устройств, включая устройства конкурентов, появление FSR 4 может изменить эту ситуацию.

Внедрение Sony технологии PlayStation Spectral Super Resolution на базе ИИ в качестве ключевой особенности PlayStation 5 Pro свидетельствует о более широком переходе индустрии к масштабированию с помощью ИИ. Ожидается, что преемник Nintendo Switch также будет поддерживать DLSS. Похоже, AMD не хочет отставать от этого тренда.