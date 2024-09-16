AMD подтвердила, что следующая версия технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) будет использовать искусственный интеллект (ИИ). Это знаменует собой существенный отход от предыдущих версий, которые полагались на пространственные и временные методы.
Ранее AMD делала ставку на аналитические и фильтровые методы в FSR 2 и 3, чтобы ускорить разработку. Однако, как рассказал старший вице-президент AMD Джек Хьюн на выставке IFA 2024, решение на базе ИИ находилось в разработке около года.
Интересно, что комментарии Хьюна об FSR 4 были сосредоточены на максимизации времени автономной работы портативных игровых ПК за счет генерации кадров. Возможно, FSR 4 будет оптимизирован для мобильного процессора AMD Z2 Extreme с его нейропроцессором нового поколения. Релиз Z2 Extreme ожидается в начале следующего года, как мы писали ранее.
В отличие от конкурирующих решений, таких как Nvidia DLSS и Intel XeSS, использующих ИИ и машинное обучение, технология AMD FSR до сих пор обходилась без них. FSR полагалась на комбинацию пространственного и временного масштабирования, сглаживания и других методов для повышения качества изображения с низким разрешением. В результате решение AMD поддерживало более широкий спектр устройств, но, как правило, обеспечивало менее высокое качество изображения по сравнению с конкурентами.
Переход на ИИ в FSR 4 ставит перед AMD ряд вопросов. Пока неясно, будет ли FSR 4 доступен на традиционных продуктах, таких как видеокарты RDNA 4, которые, как ожидается, дебютируют в 2025 году. Также неясно, получат ли поддержку новой технологии масштабирования старые графические процессоры AMD.
Все существующие решения для масштабирования на базе ИИ требуют специализированного оборудования, не встречающегося в игровых консолях или старых графических процессорах. В то время как AMD обычно позволяет своему программному обеспечению работать на широком спектре устройств, включая устройства конкурентов, появление FSR 4 может изменить эту ситуацию.
Внедрение Sony технологии PlayStation Spectral Super Resolution на базе ИИ в качестве ключевой особенности PlayStation 5 Pro свидетельствует о более широком переходе индустрии к масштабированию с помощью ИИ. Ожидается, что преемник Nintendo Switch также будет поддерживать DLSS. Похоже, AMD не хочет отставать от этого тренда.