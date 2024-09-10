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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
macOS Sequoia выйдет 16 сентября: официально утверждён список поддерживаемых устройств
Если у вас MacBook Pro старше 2018 года, то сочувствуем.

Компания Apple всё на том же прошедшем мероприятии Glowtime объявила, что 16 сентября состоится релиз очередного обновления ОС для «Маков» под названием Sequoia. Новая версия macOS получит ряд новых функций, включая iPhone Mirroring, управление окнами с помощью привязки к краям экрана (Window Tiling) и отдельное приложение для работы с паролями (Passwords). Позднее Apple планирует выпустить обновление с поддержкой Apple Intelligence.

Так, iPhone Mirroring позволит выводить экран iPhone на Mac. Соответствующая иконка появится в Dock. Помимо этого, macOS Sequoia научилась отображать уведомления с iPhone.

Window Tiling — уже третья попытка Apple навести порядок в окнах на экране Mac, после Spaces и Stage Manager. Новая функция позволяет привязывать окна к краям экрана, растягивать их на весь экран или фиксировать в одной из частей дисплея.

Новое приложение Passwords, по сути, дублирует функционал Safari по работе с паролями. Однако для многих пользователей этого будет вполне достаточно, и они смогут отказаться от сторонних менеджеров паролей. Что касается самого браузера, то он получил ряд небольших, но приятных улучшений, включая более продуманный режим чтения (Reader view).

Однако ключевые новшества macOS Sequoia будут связаны с внедрением Apple Intelligence. Эта технология привнесёт в Safari автоматическое выделение важной информации на веб-страницах и создание интерактивного содержания, например глав в статьях. В почтовом клиенте Apple Mail появится функция автоматического создания кратких сообщений.

Ещё одна интересная возможность Apple Intelligence — Image Playground. С её помощью можно будет генерировать изображения по текстовому описанию. Правда, создавать фотореалистичные картинки и дипфейки Image Playground не сможет. Apple ограничила возможности своего инструмента созданием скетчей, иллюстраций и анимации.

Ожидается, что Apple Intelligence позволит значительно улучшить и голосовой помощник Siri. Обновление macOS Sequoia будет доступно для скачивания начиная с 16 сентября. Системные требования:

  • iMac 2019 и новее
  • iMac Pro 2017 и новее
  • Mac Studio 2022 и новее
  • Mac mini 2018 и новее
  • Mac Pro 2019 и новее
  • MacBook Air 2020 и новее
  • MacBook Pro 2018 и новее

Обратите внимание, что Apple Intelligence будет работать только на Mac с процессорами Apple Silicon.

#apple #операционные системы #macos #macos sequoia
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