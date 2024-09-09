Площадка за 2023 год заработала $658 млн.

OnlyFans, платформа, известная прежде всего благодаря контенту для взрослых, отчиталась о рекордных финансовых результатах за 2023 год. Чистая прибыль компании взлетела на 25%, достигнув $658 млн, а авторы контента суммарно заработали $5,32 млрд.

По данным британского регулятора, через платформу в прошлом году прошло $6,63 млрд — на 19% больше, чем годом ранее. Чистая выручка OnlyFans увеличилась на 20%, составив $1,31 млрд.

«Наша миссия — дать создателям контента возможность полностью реализовать свой потенциал, построив самую безопасную платформу социальных медиа», — говорится в заявлении компании.

На конец 2023 года на OnlyFans было зарегистрировано 305 млн пользователей — на 28% больше, чем годом ранее. Число авторов, получающих доход от размещения контента, выросло на 29%, достигнув 4,12 млн человек.

Леонид Радвинский, украинско-американский предприниматель, купивший OnlyFans в 2018 году, за прошлый год получил дивиденды в размере $472 млн — на 40% больше, чем годом ранее. По оценкам Forbes, состояние Радвинского превышает $3 млрд.

OnlyFans начинала как площадка для продажи контента для взрослых, но со временем на платформе появились и другие категории: фитнес, музыка, подкасты. Тем не менее, основной доход OnlyFans по-прежнему приносит именно контент «18+». Новый генеральный директор компании Кили Блэр, назначенная в прошлом году, намерена и дальше развивать этот прибыльный, хоть и неоднозначный бизнес.