Видимо, всё достаётся бесплатно.

Опровергая возникшие с подачи The Wall Street Journal в конце прошлой недели слухи, Илон Маск (Elon Musk), как сообщает Reuters, на страницах своей социальной сети X заявил, что его стартап не претендует на долю выручки Tesla, как это утверждалось в недавней публикации указанного издания.

Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

При этом Маск не стал отрицать, что Tesla действительно многому учится у специалистов xAI, и они способствуют появлению полноценного автопилота FSD, не требующего постоянного контроля со стороны водителя. Как подчеркнул миллиардер, для Tesla нет абсолютно никакой нужды в лицензировании технологий xAI. Сообщения The Wall Street Journal на эту тему он назвал неточными.