А вы попробуйте поговорить с другом о покупке какой-нибудь вещи и зайдите потом в мобильный браузер.

Долгое время миллионы пользователей смартфонов подозревали, что их устройства подслушивают разговоры. Теперь эта конспирологическая теория, похоже, нашла своё подтверждение: утечка данных раскрывает механизм слежки за пользователями через микрофоны их гаджетов.

Скандальная презентация одного из маркетинговых партнёров Meta* проливает свет на то, как компания использует перехваченные разговоры для создания таргетированной рекламы. В презентации Cox Media Group (CMG) описывается программное обеспечение Active-Listening, которое с помощью искусственного интеллекта собирает и анализирует «данные о намерениях в реальном времени». Для этого программа прослушивает разговоры пользователей через микрофоны телефонов, ноутбуков и «умных» колонок.

CMG утверждает, что Facebook, Google и Amazon являются клиентами компании и, предположительно, используют Active-Listening для таргетинга рекламы. Эта информация вызвала бурную реакцию: Google уже исключил CMG из своей программы партнёров, а Meta* начала проверку на предмет нарушения условий обслуживания. Amazon, в свою очередь, отрицает сотрудничество с CMG в рамках этой программы, но оставляет без ответа вопрос о взаимодействии с компанией в других областях.

Презентация, попавшая в руки журналистов 404 Media, детально описывает шестиступенчатый процесс сбора данных: от идентификации «цифрового следа», оставляемого пользователями в разговорах и онлайн-активности, до создания таргетированных объявлений.

Несмотря на отрицания технологических гигантов, утечка — лишь одно из звеньев в цепи расследований, подтверждающих факт прослушивания пользователей. Ещё в декабре 2023 года 404 Media раскрыла существование Active-Listening, а днём позже обнародовала информацию о компании MindSift, которая хвасталась использованием «умных» колонок для таргетинга рекламы.

Как работает Active-Listening? Программа анализирует разговоры пользователей и онлайн-поведение, выявляя потенциальный интерес к товарам или услугам. Например, обсуждение или поиск информации о Toyota может привести к появлению рекламы новых моделей этого бренда.

Несмотря на кажущуюся незаконность, CMG утверждает, что Active Listening не противоречит законодательству. В удалённом посте в блоге компании от ноября 2023 года говорится, что «прослушивание» часто прописывается в многостраничных пользовательских соглашениях, которые мы редко читаем перед установкой приложений. Это может объяснять, как CMG удаётся обходить законы о незаконной прослушке, действующие в некоторых штатах.

Однако остаётся неясным, происходит ли прослушивание постоянно или только в определённые моменты, например, во время телефонных разговоров. CMG пока не дала комментариев по этому поводу, оставив множество вопросов без ответа. Эта история вновь поднимает вопрос о границе между персонализированной рекламой и нарушением приватности. CMG — американский медиаконгломерат, базирующийся в Атланте, штат Джорджия. Компания предоставляет услуги в области вещательных и цифровых медиа, рекламы и маркетинга. В 2022 году её выручка составила 22,1 миллиарда долларов.

* — Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».