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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Windows 11 стала самой популярной ОС в Steam — на это у неё ушло почти три года
В августе доля Windows 11 достигла 49,17%, в то время как Windows 10 потеряла 3% и опустилась до 47,09%.

Спустя почти три года после официального релиза Windows 11 наконец-то превзошла Windows 10 по популярности среди пользователей Steam. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, провед`нного компанией Valve. В августе доля Windows 11 достигла 49,17%, в то время как Windows 10 потеряла 3% и опустилась до 47,09%.

Стоит отметить, что данные Steam основаны на результатах опроса, в котором участвуют только те пользователи, кто добровольно согласился предоставить информацию о своей системе. Согласно статистике Statcounter, глобальная доля Windows 11 составляет около 31%, что примерно в два раза меньше, чем у Windows 10. Тем не менее, начиная с апреля, количество пользователей Windows 11 в мире постоянно растёт, в то время как аудитория Windows 10 сокращается.

Мобильный гейминг на подъеме: в августе лидирующие позиции в рейтинге производительности видеокарт заняли модели для ноутбуков: RTX 4060, 3060, 4050 и 4070. Самой мощной настольной видеокартой в этом списке стала RTX 4070 Super, показавшая прирост в 0,17%. Лучший результат среди видеокарт AMD продемонстрировала RX 7900 XTX с приростом в 0,03%.

Несмотря на потерю 0,37% доли рынка, RTX 3060 (которая вскоре будет снята с производства) остаётся самой популярной видеокартой среди участников опроса. Второе место теперь занимает мобильная RTX 4060, обогнавшая GTX 1650, которая ранее удерживала лидерство. Более трех четвертей всех видеокарт в рейтинге принадлежат Nvidia. Доля AMD составляет 15,4%, а Intel — 7,7%.

Китайский язык вновь лидирует: еще одним важным изменением в результатах августовского опроса стало возвращение упрощенного китайского языка на первое место (35%) по популярности, опередив английский (31,1%). По всей видимости, это связано с огромным успехом игры Black Myth: Wukong, около 80% игроков которой родом из Китая. Благодаря огромному количеству пользователей Black Myth Steam на прошлой неделе достиг рекордного показателя в 37 миллионов одновременно играющих геймеров.

Почти половина участников опроса теперь имеют 16 Гбайт оперативной памяти, а AMD отвоевала часть доли рынка у Intel в сегменте процессоров — треть участников используют CPU от «красной команды».

Объём видеопамяти растёт: 8 Гбайт остаётся самым распространённым объёмом VRAM, но его доля снижается, в то время как 12 Гбайт набирает популярность. Это происходит несмотря на то, что некоторые проект уже сегодня требуют более 12 ГБ видеопамяти для комфортной игры.

Таким образом, августовский опрос Steam зафиксировал несколько важных тенденций: рост популярности Windows 11, усиление позиций мобильного гейминга, возвращение лидерства китайского языка и постепенный переход на большие объёмы оперативной и видеопамяти.

#microsoft #steam #valve #windows 10 #windows 11
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