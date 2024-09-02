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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российский софт подорожал на 15 %, но это только начало
Подорожание случилось с 1 сентября.

Осенний период традиционно ассоциируется с корректировкой бюджетов, и IT-рынок не исключение. Сентябрь 2024 года отмечен повышением цен на программное обеспечение от ряда российских разработчиков. По информации компании-интегратора «Информзащита», прирост составляет в среднем 15%, причем особенно это коснулось инфраструктурного ПО. В ГК «Цифра», специализирующейся на цифровизации промышленности, связывают эту тенденцию именно с началом нового финансового цикла.

Однако не только сезонные факторы влияют на ценообразование. На горизонте маячат более серьёзные изменения, связанные с налоговым законодательством. Уже с 2025 года вступает в силу повышение НДФЛ для высокооплачиваемых специалистов и налога на прибыль IT-компаний. Руководитель направления «Инфраструктурные решения» интегратора «Крок» Александр Сысоев предупреждает, что это неизбежно повлечёт за собой рост зарплат и, как следствие, увеличение стоимости разработки и внедрения ПО.

В попытке сдержать лавину подорожаний в первой половине 2023 года Минцифры инициировало подписание «ценовой хартии». Этот документ предусматривает добровольное ограничение роста цен на уровне 15% в год с учётом инфляции. По данным ведомства, большинство подписантов пока соблюдают установленные лимиты. Однако эксперты не исключают, что в 2025 году нам всё же придётся столкнуться с более значительным подорожанием, которое может достигнуть 25%.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заверили, что внимательно следят за ситуацией и готовы к диалогу с отраслью. При необходимости будут рассмотрены варианты усиления мер поддержки IT-компаний, в том числе разработчиков ПО. Однако пока не ясно, насколько эффективными окажутся эти меры в условиях растущей инфляции и изменения налогового законодательства.

Опрос, проведённый ассоциацией «Отечественный софт», показал, что 70% её участников с начала года не повышали цены на свою продукцию. Остальные же уложились в рамки, предусмотренные «ценовой хартией». Но насколько долго продержится этот хрупкий баланс — вопрос открытый.

Таким образом, российский рынок программного обеспечения оказался в сложной ситуации. С одной стороны, инфляция и изменения в налогообложении подталкивают цены вверх. С другой — «ценовая хартия» и меры государственной поддержки пытаются сдержать этот рост. Какой из этих факторов окажется сильнее — покажет ближайшее будущее.

#российское по #сделано в рф
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