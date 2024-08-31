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Суд в Бразилии принял решение о приостановке работы социальной сети X (бывший Twitter), принадлежащей Илону Маску. Причиной стали обвинения в адрес компании в нежелании бороться с распространением дезинформации и призывами к насилию.

Решение суда обязывает Национальное агентство телекоммуникаций заблокировать доступ к X на всей территории страны в течение суток. Apple и Google должны удалить приложение социальной сети из своих магазинов в течение пяти дней. Нарушителям, пытающимся обойти блокировку, в том числе с помощью VPN, грозит ежедневный штраф в размере 8,9 тысяч долларов.

Блокировка X стала кульминацией затяжного конфликта между Маском и бразильскими властями. Всё началось с требования суда удалить ряд аккаунтов, связанных с правой партией бывшего президента Жаира Болсонару. Маск отказался выполнять это требование, назвав его посягательством на свободу слова.

Ситуация усугубилась после того, как в начале августа X закрыла своё представительство в Бразилии. По утверждению компании, судья Алешандри ди Мораис оказывал давление на сотрудников X, вплоть до угроз ареста и блокировки счетов. Несмотря на это, суд настаивал на восстановлении представительства компании в стране в течение 24 часов. Как видим, этого не случилось.

Стоит отметить, что аудитория X в Бразилии составляет около 40 млн пользователей. Решение о блокировке социальной сети вызвало бурную реакцию в обществе.