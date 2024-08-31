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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Детали ColorOS 15 и список поддерживаемых устройств от Oppo и OnePlus
Владельцев смартфонов ждёт перезагрузка интерфейса и новые функции на базе Android 15.

Пока пользователи ждут релиза стабильной версии Android 15, производители смартфонов уже работают над обновлениями своих фирменных оболочек. В их числе и ColorOS 15 от Oppo – одна из самых популярных мобильных платформ в мире, которая также используется на смартфонах OnePlus, продающихся в Китае.

Согласно утечкам, ColorOS 15, построенная на базе Android 15, получит существенно переработанный интерфейс с новым экраном блокировки, панелью уведомлений, а также ряд новых функций и улучшений.

Ни OnePlus, ни Oppo пока не объявили дату релиза ColorOS 15. В прошлом году ColorOS 14, основанная на Android 14, вышла в ноябре, спустя месяц после публичного релиза новой версии операционной системы от Google. Учитывая, что Android 15 ожидается в октябре, можно предположить, что и ColorOS 15 выйдет примерно в то же время.

Впрочем, у владельцев некоторых моделей уже сейчас есть возможность оценить новую версию Android. OnePlus и Oppo запустили бета-тестирование Android 15 для OnePlus 12, OnePlus Open, Oppo Find N3 и Find X7.

Какие устройства получат обновление? Окончательный список устройств, которые будут обновлены до ColorOS 15, пока не объявлен. Однако, исходя из политики обновления программного обеспечения OnePlus и Oppo, можно предположить, что в их числе будут:

(Устройства Oppo)

  • Oppo Find X7
  • Oppo Find X7 Ultra
  • Oppo Find X6
  • Oppo Find X6 Pro
  • Oppo Find X5
  • Oppo Find X5 Pro
  • Oppo Find N3
  • Oppo Find N3 Flip
  • Oppo Find N2
  • Oppo Find N2 Flip
  • Oppo Reno 12
  • Oppo Reno 12 Pro
  • Oppo Reno 12F
  • Oppo Reno 12F 4G
  • Oppo Reno 11
  • Oppo Reno 11F
  • Oppo Reno 11 Pro
  • Oppo Reno 10
  • Oppo Reno 10 Pro
  • Oppo Reno 10 Pro+
  • Oppo Reno 9
  • Oppo Reno 9 Pro
  • Oppo Reno 9 Pro+
  • Oppo Reno 8T
  • Oppo Reno 8T 5G
  • Oppo K12
  • Oppo K12x
  • Oppo K11
  • Oppo K11x
  • Oppo F27
  • Oppo F27 Pro+
  • Oppo F25 Pro
  • Oppo F23
  • Oppo A3
  • Oppo A3 4G
  • Oppo A3x
  • Oppo A3x 4G
  • Oppo A3 Pro
  • Oppo A1 Pro
  • Oppo A79
  • Oppo A60

(Устройства OnePlus)

  • OnePlus 12
  • OnePlus 11
  • OnePlus 10 Pro
  • OnePlus Ace 3 Pro
  • OnePlus Ace 3V
  • OnePlus Ace 3
  • OnePlus Ace 2 Pro
  • OnePlus Ace 2V
  • OnePlus Ace 2
  • OnePlus Ace Pro
  • OnePlus Ace Racing
  • OnePlus Ace
  • OnePlus Nord CE 4

Ожидается, что ColorOS 15 получит ряд существенных изменений в интерфейсе, а также новые функции и улучшения. Вот некоторые из них:

  • Переработанный экран блокировки. Новый экран блокировки в стиле iOS с эффектом глубины. Возможность настройки отображения часов и добавления виджетов.
  • Обновлённый пункт управления. Увеличенные переключатели Wi-Fi и Bluetooth, изменённый дизайн музыкального плеера.
  • Новые иконки и обои. Как и каждый год, Oppo обновит стандартные иконки и добавит новые обои в ColorOS 15.
  • Улучшенная многозадачность. Ожидается, что в ColorOS 15 появится возможность создания ярлыков для быстрого запуска приложений в режиме разделения экрана.
  • Функция блокировки при краже. Функция, которая позволит автоматически блокировать устройство при попытке кражи.
  • Поддержка спутниковой связи. Android 15 получит поддержку спутниковой связи, что позволит отправлять и получать SMS, MMS и сообщения в RCS даже при отсутствии мобильной связи.
  • Расширенные возможности ИИ. Ожидается, что в ColorOS 15 будет реализована интеграция с Gemini AI – новой нейросетью от Google.
  • Архивация приложений. Функция, которая позволит удалять неиспользуемые приложения без потери данных, чтобы освободить место в памяти устройства.

В целом ColorOS 15 обещает быть масштабным обновлением, которое сделает смартфоны Oppo и OnePlus ещё более функциональными и удобными.

#смартфоны #oneplus #oppo #прошивки #android 15 #coloros 15
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