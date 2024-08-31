Пока пользователи ждут релиза стабильной версии Android 15, производители смартфонов уже работают над обновлениями своих фирменных оболочек. В их числе и ColorOS 15 от Oppo – одна из самых популярных мобильных платформ в мире, которая также используется на смартфонах OnePlus, продающихся в Китае.
Согласно утечкам, ColorOS 15, построенная на базе Android 15, получит существенно переработанный интерфейс с новым экраном блокировки, панелью уведомлений, а также ряд новых функций и улучшений.
Ни OnePlus, ни Oppo пока не объявили дату релиза ColorOS 15. В прошлом году ColorOS 14, основанная на Android 14, вышла в ноябре, спустя месяц после публичного релиза новой версии операционной системы от Google. Учитывая, что Android 15 ожидается в октябре, можно предположить, что и ColorOS 15 выйдет примерно в то же время.
Впрочем, у владельцев некоторых моделей уже сейчас есть возможность оценить новую версию Android. OnePlus и Oppo запустили бета-тестирование Android 15 для OnePlus 12, OnePlus Open, Oppo Find N3 и Find X7.
Какие устройства получат обновление? Окончательный список устройств, которые будут обновлены до ColorOS 15, пока не объявлен. Однако, исходя из политики обновления программного обеспечения OnePlus и Oppo, можно предположить, что в их числе будут:
(Устройства Oppo)
- Oppo Find X7
- Oppo Find X7 Ultra
- Oppo Find X6
- Oppo Find X6 Pro
- Oppo Find X5
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Find N3
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo Find N2
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Reno 12
- Oppo Reno 12 Pro
- Oppo Reno 12F
- Oppo Reno 12F 4G
- Oppo Reno 11
- Oppo Reno 11F
- Oppo Reno 11 Pro
- Oppo Reno 10
- Oppo Reno 10 Pro
- Oppo Reno 10 Pro+
- Oppo Reno 9
- Oppo Reno 9 Pro
- Oppo Reno 9 Pro+
- Oppo Reno 8T
- Oppo Reno 8T 5G
- Oppo K12
- Oppo K12x
- Oppo K11
- Oppo K11x
- Oppo F27
- Oppo F27 Pro+
- Oppo F25 Pro
- Oppo F23
- Oppo A3
- Oppo A3 4G
- Oppo A3x
- Oppo A3x 4G
- Oppo A3 Pro
- Oppo A1 Pro
- Oppo A79
- Oppo A60
(Устройства OnePlus)
- OnePlus 12
- OnePlus 11
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus Ace 3 Pro
- OnePlus Ace 3V
- OnePlus Ace 3
- OnePlus Ace 2 Pro
- OnePlus Ace 2V
- OnePlus Ace 2
- OnePlus Ace Pro
- OnePlus Ace Racing
- OnePlus Ace
- OnePlus Nord CE 4
Ожидается, что ColorOS 15 получит ряд существенных изменений в интерфейсе, а также новые функции и улучшения. Вот некоторые из них:
- Переработанный экран блокировки. Новый экран блокировки в стиле iOS с эффектом глубины. Возможность настройки отображения часов и добавления виджетов.
- Обновлённый пункт управления. Увеличенные переключатели Wi-Fi и Bluetooth, изменённый дизайн музыкального плеера.
- Новые иконки и обои. Как и каждый год, Oppo обновит стандартные иконки и добавит новые обои в ColorOS 15.
- Улучшенная многозадачность. Ожидается, что в ColorOS 15 появится возможность создания ярлыков для быстрого запуска приложений в режиме разделения экрана.
- Функция блокировки при краже. Функция, которая позволит автоматически блокировать устройство при попытке кражи.
- Поддержка спутниковой связи. Android 15 получит поддержку спутниковой связи, что позволит отправлять и получать SMS, MMS и сообщения в RCS даже при отсутствии мобильной связи.
- Расширенные возможности ИИ. Ожидается, что в ColorOS 15 будет реализована интеграция с Gemini AI – новой нейросетью от Google.
- Архивация приложений. Функция, которая позволит удалять неиспользуемые приложения без потери данных, чтобы освободить место в памяти устройства.
В целом ColorOS 15 обещает быть масштабным обновлением, которое сделает смартфоны Oppo и OnePlus ещё более функциональными и удобными.