Владельцев смартфонов ждёт перезагрузка интерфейса и новые функции на базе Android 15.

Пока пользователи ждут релиза стабильной версии Android 15, производители смартфонов уже работают над обновлениями своих фирменных оболочек. В их числе и ColorOS 15 от Oppo – одна из самых популярных мобильных платформ в мире, которая также используется на смартфонах OnePlus, продающихся в Китае.

Согласно утечкам, ColorOS 15, построенная на базе Android 15, получит существенно переработанный интерфейс с новым экраном блокировки, панелью уведомлений, а также ряд новых функций и улучшений.

Ни OnePlus, ни Oppo пока не объявили дату релиза ColorOS 15. В прошлом году ColorOS 14, основанная на Android 14, вышла в ноябре, спустя месяц после публичного релиза новой версии операционной системы от Google. Учитывая, что Android 15 ожидается в октябре, можно предположить, что и ColorOS 15 выйдет примерно в то же время.

Впрочем, у владельцев некоторых моделей уже сейчас есть возможность оценить новую версию Android. OnePlus и Oppo запустили бета-тестирование Android 15 для OnePlus 12, OnePlus Open, Oppo Find N3 и Find X7.

Какие устройства получат обновление? Окончательный список устройств, которые будут обновлены до ColorOS 15, пока не объявлен. Однако, исходя из политики обновления программного обеспечения OnePlus и Oppo, можно предположить, что в их числе будут:

(Устройства Oppo)

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 12

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 12F

Oppo Reno 12F 4G

Oppo Reno 11

Oppo Reno 11F

Oppo Reno 11 Pro

Oppo Reno 10

Oppo Reno 10 Pro

Oppo Reno 10 Pro+

Oppo Reno 9

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T 5G

Oppo K12

Oppo K12x

Oppo K11

Oppo K11x

Oppo F27

Oppo F27 Pro+

Oppo F25 Pro

Oppo F23

Oppo A3

Oppo A3 4G

Oppo A3x

Oppo A3x 4G

Oppo A3 Pro

Oppo A1 Pro

Oppo A79

Oppo A60

(Устройства OnePlus)

OnePlus 12

OnePlus 11

OnePlus 10 Pro

OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3V

OnePlus Ace 3

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2V

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace Pro

OnePlus Ace Racing

OnePlus Ace

OnePlus Nord CE 4

Ожидается, что ColorOS 15 получит ряд существенных изменений в интерфейсе, а также новые функции и улучшения. Вот некоторые из них:

Переработанный экран блокировки. Новый экран блокировки в стиле iOS с эффектом глубины. Возможность настройки отображения часов и добавления виджетов.

Обновлённый пункт управления. Увеличенные переключатели Wi-Fi и Bluetooth, изменённый дизайн музыкального плеера.

Новые иконки и обои. Как и каждый год, Oppo обновит стандартные иконки и добавит новые обои в ColorOS 15.

Улучшенная многозадачность. Ожидается, что в ColorOS 15 появится возможность создания ярлыков для быстрого запуска приложений в режиме разделения экрана.

Функция блокировки при краже. Функция, которая позволит автоматически блокировать устройство при попытке кражи.

Поддержка спутниковой связи. Android 15 получит поддержку спутниковой связи, что позволит отправлять и получать SMS, MMS и сообщения в RCS даже при отсутствии мобильной связи.

Расширенные возможности ИИ. Ожидается, что в ColorOS 15 будет реализована интеграция с Gemini AI – новой нейросетью от Google.

Архивация приложений. Функция, которая позволит удалять неиспользуемые приложения без потери данных, чтобы освободить место в памяти устройства.

В целом ColorOS 15 обещает быть масштабным обновлением, которое сделает смартфоны Oppo и OnePlus ещё более функциональными и удобными.