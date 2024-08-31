Чаще всего проблемы встречаются в системах авторизации и аутентификации.

Замедление работы YouTube в России привело к тому, что отечественные видеохостинги оказались перед серьёзным вызовом. Резкий рост аудитории потенциально увеличивает риски, связанные с информационной безопасностью, однако, как показывает исследование компании «Информзащита», большинство платформ к этому не готовы.

Анализ безопасности российских видеохостингов выявил тревожные результаты: 75% платформ имеют критические уязвимости, которые делают их уязвимыми перед кибератаками. Чаще всего проблемы встречаются в системах авторизации и аутентификации (70% случаев), а также в API, механизмах загрузки файлов, воспроизведения контента и рекламных модулях.

Особенно опасными выглядят уязвимости, которые могут быть использованы для фишинговых атак. По статистике, в 2023 году жертвами фишинга на российских видеоплатформах стали около 200 тысяч пользователей. Злоумышленники распространяют вредоносные ссылки через фальшивые видеоролики, фейковые аккаунты и взломанные рекламные площадки.

«Для владельцев видеохостингов игнорирование проблем безопасности грозит потерей доверия пользователей, финансовыми потерями и ущербом репутации. Пользователи же рискуют стать жертвами кражи личных данных, заражения устройств вредоносным ПО и других киберпреступлений», — предупреждает Анатолий Песковский, эксперт департамента противодействия киберугрозам «Информзащиты».

В условиях нарастающей киберугрозы российским видеохостингам необходимо инвестировать в повышение уровня защиты. Речь идёт о совершенствовании систем авторизации, регулярном аудите безопасности, внедрении продвинутых систем анализа и фильтрации контента. Особое внимание следует уделить платформам, предоставляющим возможность свободной загрузки и комментирования контента, поскольку именно они наиболее уязвимы перед действиями злоумышленников.