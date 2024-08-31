Но отзывы без оных пока останутся.

Геосервис «2ГИС» вводит новый стандарт достоверности пользовательских отзывов. Теперь при выборе компаний и заведений можно будет ориентироваться на мнения реальных клиентов, подтвердивших факт покупки товара или услуги банковской транзакцией.

На данный момент «2ГИС» получает информацию о транзакциях от «Т-Банка», «Сбера», сервиса электронных чаевых «Нетмонет» и сервиса бронирования отелей «Отелло». Такие отзывы помечаются специальным значком, чтобы пользователи могли легко их отличить. При этом сохраняется возможность оставлять отзывы в традиционном формате.

Наибольший процент подтверждённых транзакциями отзывов наблюдается в сфере общепита – более 50% от общего числа. В целом же каждый пятый отзыв об ресторанах и кафе в «2ГИС» оставлен клиентами, совершившими покупку.

«При выборе компании мы часто полагаемся на мнения друзей и других пользователей. И здесь крайне важно быть уверенным, что перед нами отзывы реальных людей, которые действительно пользовались услугами данной организации. Именно поэтому мы решили внедрить систему верификации отзывов по транзакциям», — пояснила Анжела Дружинина, руководитель продуктового направления пользовательского контента «2ГИС».

Обновленный функционал уже доступен в мобильных приложениях «2ГИС» для iOS и Android, а также на сайте 2gis.ru. При этом как пользователи, так и компании по-прежнему могут пожаловаться на любой отзыв, если считают его некорректным или недостоверным. Жалобы будут рассматриваться службой модерации «2ГИС».