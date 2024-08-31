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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Wildberries и Ozon стремительно превращаются в медиа-площадки для эффективной рекламы — аналитиков это радует
Оказывается, рекламировать товар в том же Telegram сейчас не так эффективно, как у маркетплейсов.

Несмотря на снижение интереса к YouTube, россияне не спешат расставаться с онлайн-видео. По данным Mediascope, ежедневно пользователи проводят на этой платформе в среднем 38 минут – на 14 минут меньше, чем до замедления работы сервиса в конце июля. В то же время стремительно растёт популярность маркетплейсов, которые все активнее осваивают функции медиа.

Если раньше пользователи обращались к Wildberries и Ozon исключительно ради покупок, то теперь проводят на них до 15 минут ежедневно, изучая информацию о товарах и взаимодействуя с рекламой. В результате среднемесячный охват аудитории этих площадок достиг 60%, что сопоставимо с показателями TikTok (54%) и значительно превосходит «Одноклассники» (41%).

Безусловными лидерами по привлечению аудитории в России остаются мессенджеры. WhatsApp удерживает пальму первенства с показателем среднемесячного охвата 79%. Telegram, выполняющий функции и социальной сети, и мессенджера, может похвастаться 70% охвата и опережает «ВКонтакте» (74%) по среднесуточному присутствию пользователей (50% против 45%). Любопытно, что четверть времени, проведенного в Telegram, уходит на чтение новостных и политических каналов.

Впрочем, высокая посещаемость ещё не гарантирует эффективности рекламы. По мнению Татьяны Николаевой, руководителя отдела контента маркетингового агентства «Зекслер», стандартные инструменты продвижения в социальных сетях не всегда приносят желаемый результат. В частности, реклама в пабликах часто оказывается просто «сливом бюджета», поскольку пользователи уже адаптировались к ней и практически не реагируют на баннеры.

В то же время видеоформат, по мнению эксперта, сохраняет свою актуальность, поскольку позволяет продемонстрировать продукт во всей красе и сформировать доверие потенциального покупателя. На маркетплейсах более эффективными могут стать инструменты нативной рекламы, такие как продвижение в топ выдачи по запросам, размещение в тематических подборках или баннеры на главной странице.

В целом динамика развития рекламного рынка говорит о том, что интернет-площадки продолжают укреплять свои позиции. В 2023 году общий объем бюджетов, вложенных в онлайн-рекламу, составил 386,6 млрд рублей, что на 40% больше, чем было потрачено на видеорекламу (включая традиционное телевидение).

#telegram #wildberries #маркетплейсы #ozon
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