Ему также принадлежат онлайн-платформы Rutube и Premier.

Холдинг «Газпром-медиа», в активы которого входят такие крупные медиаресурсы, как телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч!», «Пятница!», онлайн-платформы Premier и Rutube, завершил первое полугодие 2024 года с убытком в 7 млрд рублей. Об этом сообщается в отчётности «Газпрома» по МСФО.

Стоит отметить, что это первый раз с 2021 года, когда холдинг раскрывает свои финансовые показатели. До конца 2023 года «Газпром-медиа» контролировался Газпромбанком, который, в свою очередь, прекратил публиковать отчётность по МСФО ещё в 2022 году.

Выручка «Газпром-медиа» за отчётный период составила 79,8 млрд рублей, из которых 41,1 млрд пришлись на второй квартал. Несмотря на внушительный объём выручки, холдинг зафиксировал убыток как по итогам полугодия (7 млрд рублей), так и по итогам второго квартала (4,5 млрд рублей).

В отчётности «Газпрома» показатели «Газпром-медиа» выделены в отдельный сегмент — «Медиабизнес». В нём отражены результаты деятельности, связанной с «теле- и радиовещанием, рекламой, издательской деятельностью, кинопроизводством и распространением контента преимущественно на территории Российской Федерации».

Для сравнения: в 2021 году консолидированные доходы «Газпром-медиа» составили 121 млрд рублей, а чистая прибыль — 3 млрд рублей. Однако уже в 2020 году холдинг фиксировал чистый убыток в размере 5,5 млрд рублей. Причины текущего ухудшения финансовых показателей в отчётности не раскрываются.