Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Медиахолдинг «Газпром-медиа», которому принадлежат Rutube с телеканалами НТВ, ТНТ и «Матч!», показал многомиллиардный убыток
Ему также принадлежат онлайн-платформы Rutube и Premier.

Холдинг «Газпром-медиа», в активы которого входят такие крупные медиаресурсы, как телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч!», «Пятница!», онлайн-платформы Premier и Rutube, завершил первое полугодие 2024 года с убытком в 7 млрд рублей. Об этом сообщается в отчётности «Газпрома» по МСФО.

Стоит отметить, что это первый раз с 2021 года, когда холдинг раскрывает свои финансовые показатели. До конца 2023 года «Газпром-медиа» контролировался Газпромбанком, который, в свою очередь, прекратил публиковать отчётность по МСФО ещё в 2022 году.

Выручка «Газпром-медиа» за отчётный период составила 79,8 млрд рублей, из которых 41,1 млрд пришлись на второй квартал. Несмотря на внушительный объём выручки, холдинг зафиксировал убыток как по итогам полугодия (7 млрд рублей), так и по итогам второго квартала (4,5 млрд рублей).

В отчётности «Газпрома» показатели «Газпром-медиа» выделены в отдельный сегмент — «Медиабизнес». В нём отражены результаты деятельности, связанной с «теле- и радиовещанием, рекламой, издательской деятельностью, кинопроизводством и распространением контента преимущественно на территории Российской Федерации».

Для сравнения: в 2021 году консолидированные доходы «Газпром-медиа» составили 121 млрд рублей, а чистая прибыль — 3 млрд рублей. Однако уже в 2020 году холдинг фиксировал чистый убыток в размере 5,5 млрд рублей. Причины текущего ухудшения финансовых показателей в отчётности не раскрываются.

#rutube #телевидение #тнт #premier #газпром медиа #нтв #матч
1
Показать комментарии (1)
Мобильное приложение сервиса Rutube вновь доступно для загрузки в App Store
Аудитория Rutube в России выросла почти в два раза — помогли пиратские фильмы и не только
Rutube наращивает мощности на фоне проблем с YouTube — только за август аудитория сервиса выросла вдвое
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мистические фильмы эпохи VHS
7
Мой опыт установки Windows 11 программой Dism++
8
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
9
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
14
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
38
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
10
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
1
На что обращать внимание при выборе смартфона Xiaomi, и почему важен год выпуска и поддержка HyperOS
1
Собираем оптимальный игровой компьютер в ожидании роста цен на электронику осенью 2024 года
4
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
13

Сейчас обсуждают

Obscury
19:46
Как так? У них же только гаражное производство)
Zona Militar: Украина испытала баллистическую ракету «Гром-2» с дальностью полета 600-700 км
Китя
19:45
Это в Китае. В РФ он стоит от 2.5 лямма. Накрутка почти в 2 раза https://chery-trakt.ru/auto/chery/tiggo-8-pro-max-new_cuv?utm_source=yandexdynamicsMonoChery&utm_medium=cpc&utm_campaign=103926663
Chery Tiggo 8 Pro Max преобразился и стал доступнее — в Китае за него просят 1,4 млн рублей
Максим Сидоров
19:25
С кислотно свинцовыми и раньше вроде нормально было. Это самая древняя технология.
В России запустили производство аккумуляторов для телекома, сопоставимых с зарубежными
Eppius
19:18
За 1.4млн можно смело брать.
Chery Tiggo 8 Pro Max преобразился и стал доступнее — в Китае за него просят 1,4 млн рублей
Eppius
19:15
У телеграма убыток а у Дурова доход. Интересная экономика.
Убыток Telegram за 2023 год составил $173 млн, задержание Дурова также поставило под угрозу IPO сервиса
Дмитрий Малинин
19:10
Ну так ещё 3 года назад не было таких игр! Максимум gtx 1080 нужна была!
AMD может отказаться от выпуска видеокарт RDNA 4 флагманского и субфлагманского сегментов
Дмитрий Малинин
19:09
Смешной, посмотри на уровень энрал энжин в лучших роликах-такой детализации ещё ни в одной игре не используют!
AMD может отказаться от выпуска видеокарт RDNA 4 флагманского и субфлагманского сегментов
l33t_h4x00r
19:08
а если учесть вред который этот хаймарс наносит? допустим он может уничтожить какую-то установку пво за 50 миллонов грязных зеленых бумажек
Ростех: Самым лучшим оружием против американского HIMARS является Искандер
Владимир
19:06
Куда деньги то ушли... Всем пофиг, ща прах контентмейкеров оставшихся в россии доедят тока....
Медиахолдинг «Газпром-медиа», которому принадлежат Rutube с телеканалами НТВ, ТНТ и «Матч!», показал многомиллиардный убыток
Константин Дубовцев
19:05
Некст-Гена уже не будет никогда, т.к. игры уже достигали графического пика. Сейчас некст-ген - это только трассировка лучей. трассировка пути.
AMD может отказаться от выпуска видеокарт RDNA 4 флагманского и субфлагманского сегментов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем