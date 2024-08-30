Но это «цветущий сад», понимать надо.

Планы Telegram по проведению IPO оказались под угрозой после того, как основатель мессенджера Павел Дуров был задержан во Франции. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники среди инвесторов.

Как сообщает издание, держатели облигаций Telegram понесли значительные потери после инцидента с Дуровым. Так, цена на еврооблигации Telegram Group на внебиржевом рынке упала на 10%, до $856,80. Инвесторы выражают обеспокоенность тем, что скандал вокруг основателя компании может негативно сказаться на её репутации и помешать привлечению нового финансирования.

Напомним, что о планах по проведению IPO Telegram стало известно в марте 2023 года. Тогда Павел Дуров рассказал FT, что платформа рассматривает возможность выхода на биржу в 2026 году. Потенциальные инвесторы, среди которых были крупные технологические фонды, оценили Telegram более чем в $30 млрд. При этом Дуров выражал надежду, что компания сможет стать прибыльной уже в 2023–2024 годах.

Согласно финансовой отчётности Telegram, в 2023 году убыток мессенджера составил $173 млн, а операционные расходы — $108 млн. Выручка платформы за тот же период составила $342 млн.

Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. По данным прокуратуры Парижа, он проходил по делу о киберпреступлениях, в том числе о распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Сам Дуров не комментировал ситуацию.

Стоит отметить, что в 2023 году Telegram частично компенсировал финансовые потери за счёт роста стоимости своих цифровых активов (в частности, криптовалюты Toncoin). Однако после задержания Дурова курс Toncoin упал почти на 20%.