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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Rutube наращивает мощности на фоне проблем с YouTube — только за август аудитория сервиса выросла вдвое
Дневная аудитория Rutube в августе достигла 9,6 млн человек, в июле она составляла 4 млн.

Российский видеохостинг Rutube активно наращивает мощности на фоне жалоб пользователей на замедление работы YouTube. В августе компания увеличила свои мощности на 30%, а к концу года планирует увеличить их ещё вдвое. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Rutube.

Как отмечают в компании, рост аудитории видеохостинга требует оперативной реакции и стратегического подхода к развитию инфраструктуры. Так, по данным Mediascope, дневная аудитория Rutube в августе достигла 9,6 млн человек, тогда как в июле она составляла всего 4 млн.

Сейчас Rutube располагает более чем 100 стыками с операторами связи в России и странах СНГ, что обеспечивает пропускную способность более 5 Тбит/с. К концу года компания намерена увеличить этот показатель до 12 Тбит/с, установив более 200 новых CDN-узлов. Число серверов также вырастет с 4 тыс. до 10 тыс.

Напомним, что российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к YouTube в начале августа. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, причиной замедления скорости загрузки видео стали проблемы с хранением данных в российских дата-центрах. В настоящее время российские провайдеры ищут обходные пути для решения этой проблемы.

Помимо роста аудитории, в Rutube отмечают и увеличение количества авторов, размещающих на платформе свой контент. Ежегодно на видеохостинг загружается контент от более чем 30 тыс. авторов, причём половина из них использует функцию импорта видео с YouTube.

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