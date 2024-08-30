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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Apple и NVIDIA рассматривают возможность инвестиций в OpenAI
Не только Microsoft заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с создателями ChatGPT.

Издание The Wall Street Journal вчера выяснило, кто сможет стать инвесторами в капитал OpenAI, помимо упоминавшихся вчера Thrive Capital и Microsoft. Во-первых, в нетипичной для себя манере ведения бизнеса с партнёрами инвестициями в OpenAI может заинтересоваться Apple, которой нужен доступ к технологиям стартапа на фоне некоторого отставания самой компании из Купертино от основных конкурентов. Во-вторых, NVIDIA также рассматривает возможность инвестиций в OpenAI.

Источник изображения: OpenAI

Сейчас NVIDIA является основным поставщиком ускорителей вычислений для инфраструктуры, на которой функционируют создаваемые OpenAI большие языковые модели. По слухам, Apple и NVIDIA способны предоставить OpenAI несколько миллиардов долларов в совокупности. Агентство Bloomberg сообщило, что финансовый директор Сара Фрайар (Sarah Friar) распространила среди сотрудников OpenAI письмо с упоминанием о поиске новых инвесторов. Привлечённые средства стартапу надлежит направить на расширение вычислительных мощностей и покрытие операционных расходов. Потенциальная сумма инвестиций и перечень их источников официально не упоминаются.

#nvidia #apple #microsoft #финансы #openai #инвестиции
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