Пользователи используют разные приложения.

Онлайн-знакомства прочно вошли в жизнь россиян, о чем свидетельствуют данные RuStore и «VK Знакомства». В 2024 году количество скачиваний дейтинг-приложений в RuStore выросло в пять раз.

«Пользователи не ограничиваются одним приложением, экспериментируя и выбирая наиболее подходящий вариант», – отмечает Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore. Среди лидеров – «VK Знакомства», «Мамба», Tabor и «Мята». Растет не только популярность, но и доходность дейтинг-сервисов: за первое полугодие 2024 г. количество оплат в приложениях для знакомств выросло в 1,5 раза.

Сервис «VK Знакомства» за два года работы помог найти 182 миллиона пар. «Мы постоянно работаем над развитием платформы», – говорит Игорь Кузнецов, директор сервиса «VK Знакомства». – «Новые механики, например, подборки по интересам и возможность делиться анкетами понравившихся людей, делают сервис более привлекательным и стимулируют общение».

В онлайн-дейтинге активно внедряются передовые технологии. Нейросети анализируют интересы и поведение пользователей, помогая находить наиболее подходящие пары и обеспечивая безопасность на платформе. Искусственный интеллект выявляет фейковые аккаунты и пресекает подозрительную активность.