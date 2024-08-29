Половину прибыли от деятельности компании имеет право получать Microsoft.

Сама по себе OpenAI остаётся некоммерческой организацией, но её дочерняя структура привлекает средства инвесторов, чтобы направлять их на развитие больших языковых моделей и связанных с ними систем искусственного интеллекта. Как поясняет The Wall Street Journal, только на создание GPT-4 было потрачено более $100 млн, поэтому в условиях усиливающейся конкуренции стартапу постоянно требуются новые финансовые вливания. Microsoft считается крупнейшим корпоративным акционером OpenAI, она с 2019 года вложила в стартап около $13 млрд, что позволяет ей претендовать на 49% прибыли коммерческой части компании. По информации первоисточника, нынешняя капитализация OpenAI превышает $100 млрд.

Источник изображения: OpenAI

По крайней мере, на таких уровнях велись переговоры между акционерами OpenAI и инвесторами, желающими купить их доли в капитале стартапа. В конце прошлого года капитализация OpenAI оценивалась в $86 млрд. Сейчас компании предстоит привлечь инвестиции в очередной раз, и Microsoft должна вложиться вместе с венчурным фондом Thrive Capital, который готов потратить на эти цели около $1 млрд. Имена прочих участников вероятной сделки и её условия не разглашаются. Пока стартап OpenAI считается частной компанией, он такую информацию раскрывать не обязан.