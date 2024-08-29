Сама по себе OpenAI остаётся некоммерческой организацией, но её дочерняя структура привлекает средства инвесторов, чтобы направлять их на развитие больших языковых моделей и связанных с ними систем искусственного интеллекта. Как поясняет The Wall Street Journal, только на создание GPT-4 было потрачено более $100 млн, поэтому в условиях усиливающейся конкуренции стартапу постоянно требуются новые финансовые вливания. Microsoft считается крупнейшим корпоративным акционером OpenAI, она с 2019 года вложила в стартап около $13 млрд, что позволяет ей претендовать на 49% прибыли коммерческой части компании. По информации первоисточника, нынешняя капитализация OpenAI превышает $100 млрд.
По крайней мере, на таких уровнях велись переговоры между акционерами OpenAI и инвесторами, желающими купить их доли в капитале стартапа. В конце прошлого года капитализация OpenAI оценивалась в $86 млрд. Сейчас компании предстоит привлечь инвестиции в очередной раз, и Microsoft должна вложиться вместе с венчурным фондом Thrive Capital, который готов потратить на эти цели около $1 млрд. Имена прочих участников вероятной сделки и её условия не разглашаются. Пока стартап OpenAI считается частной компанией, он такую информацию раскрывать не обязан.