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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики Astra Linux запустили Astra Cloud — отечественную облачную платформу для бизнеса и госструктур
Это полноценная альтернатива ушедшим Microsoft Azure, Google Cloud и Amazon Web Services.

На фоне ухода западных IT-гигантов «Группа Астра» представила Astra Cloud — отечественную платформу для бизнеса и госструктур. Astra Cloud — это полноценная альтернатива Microsoft Azure, Google Cloud и Amazon Web Services, от услуг которых российским компаниям пришлось отказаться.

Новое облако построено на базе ОС Astra Linux и предлагает широкий спектр сервисов: от платформы баз данных Tantor до корпоративного почтового сервера RuPost, который заменяет Microsoft Exchange. Astra Cloud позволяет не только «завершить процесс импортозамещения», но и оптимизировать расходы на IT-инфраструктуру.

«Группа Астра» позаботилась и о тех, кто пока не готов полностью отказаться от иностранного ПО. Astra Cloud позволяет запускать Windows и поддерживает популярные СУБД, включая MySQL и PostgreSQL.

Доступ к Astra Cloud предоставляют системные интеграторы — партнёры «Группы Астра». Стоимость услуг рассчитывается индивидуально, учитывая потребности каждого клиента. На данный момент серверы Astra Cloud размещены в московских дата-центрах DataPro и AtomData, отвечающих высоким стандартам безопасности. В будущем разработчики новой платформы намерены приступить к региональной экспансии.

#linux #astra cloud #astra lunix #облачные системы
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