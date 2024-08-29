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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Цифровой ковчег: VK построила крупнейшее в России облачное видеохранилище на 1,5 млрд гигабайт
На всякий случай, так сказать.

В условиях стремительного роста цифрового контента перед IT-гигантами стоит сложная задача: обеспечить надёжное и эффективное хранение огромных объемов данных. VK, объединив мощности платформ «VK Видео», «Дзен» и «ОК.Видео», создала гигантскую облачную библиотеку видеоконтента, превышающую 1,5 эксабайта. Это колоссальный объем, эквивалентный более чем 1,5 миллиардам гигабайт, что делает ее крупнейшей в России.

В «цифровом ковчеге» от VK нашел свое место самый разнообразный контент: развлекательные шоу, музыкальные клипы, познавательные ролики, авторские видео, популярные сериалы, захватывающие стримы VK Play и эксклюзивные материалы VK Originals. Пик загрузок пришелся на лето 2024 года, когда объём нового контента достигал невероятной цифры — 1 петабайт в день. Это миллионы видео, начиная от коротких роликов блогеров и заканчивая многосерийными драмами, от пользовательского контента до мультфильмов и спортивных трансляций.

Сердцем видеохранилища стала собственная разработка VK — платформа one-cloud. Она не только позволила объединить разрозненные хранилища, но и оптимизировать использование вычислительных мощностей компании, сократив издержки. One-cloud обеспечивает высочайшую надежность: в случае сбоя в одном из дата-центров информация автоматически восстанавливается и копируется на новые носители.

«Создание единой экосистемы для видеоконтента открывает перед нами новые горизонты», — отмечает Сергей Ляджин, CTO «ВКонтакте» и «VK Видео». — «Интеллектуальные алгоритмы, анализируя предпочтения миллионов пользователей, помогут авторам находить свою аудиторию, а зрителям — открыть для себя увлекательный и релевантный контент».

Важной особенностью облачного хранилища стала функция автоматического удаления дубликатов, что не только оптимизирует использование ресурсов, но и способствует развитию рекомендательных систем.

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