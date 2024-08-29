Странно, что не на «1С», но там были вопросы.

Система управления предприятием на платформе SAP верно служила «Петербургскому метрополитену» почти два десятилетия, начиная с 2003 года. Внедрение этого решения, известного своей масштабируемостью и гибкостью, позволило автоматизировать широкий спектр процессов: от бухгалтерской отчетности до управления закупками и техническим обслуживанием. Однако эпоха SAP в питерской подземке подходит к концу.

Вместо ожидаемого перехода на «1С», с которой метрополитен активно сотрудничал в 2022 году, выбор пал на «Галактику ERP». Тендер на внедрение новой отечественной КИСУ объявлен на сумму 2,38 млрд рублей, а завершение работ намечено на 30 июня 2027 года. Внедрение охватит комплекс программных решений, включая «Галактика ERP.CORP», «Галактика EAM.WEB» и «Галактика АММ.WEB».

Этот неожиданный поворот событий, возможно, связан с недавним разрывом отношений между «1С» и «Галактикой». В феврале 2024 года «1С» вышла из совместного проекта «Праймквантум», что может свидетельствовать о напряженности между двумя компаниями.

Примечательно, что «Московский метрополитен» в 2022 году также начал миграцию с SAP, но в его случае выбор пал на «1С:Предприятие». Разные пути, выбранные двумя столицами, подчеркивают разнообразие ландшафта отечественных ERP-систем.

Необходимость импортозамещения, обострившаяся после ухода SAP с российского рынка в 2022 году, заставила многие компании искать альтернативы. «Галактика ERP», «1С», «Компас», Odoo – вот лишь некоторые из отечественных решений, претендующих на место лидера в новой реальности.

Выбор «Галактики ERP» для «Петербургского метрополитена» — это не просто замена одной системы другой, а символическое прощание с целой эпохой, начавшейся еще в «нулевых». Что принесет новая система — покажет время. Однако одно ясно: российский рынок ERP-систем переживает период активной трансформации.