Что не запрещено — то разрешено, получается. Но это не точно.

Российские интернет-провайдеры оказались в щекотливой ситуации. В начале августа пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к YouTube, предположительно, из-за действий Роскомнадзора. Однако никаких официальных заявлений о замедлении работы популярного видеохостинга от ведомства не поступало. В результате операторы связи вынуждены самостоятельно искать выход из ситуации, пытаясь сохранить баланс между лояльностью абонентов и возможными санкциями со стороны регулятора.

«Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщает, что многие провайдеры уже внедряют различные технические решения для обхода ограничений. В частности, по некоторым данным, трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские. Так, как минимум два интернет-провайдера в Северо-Западном федеральном округе открыто заявили, что их абоненты могут свободно пользоваться YouTube.

Стоит отметить, что ранее более 135 региональных операторов связи направили запросы в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой разъяснить ситуацию с видеохостингом. Напомним, что в начале августа трафик от российских кэширующих серверов Google сократился на 30% по сравнению с июлем, что многие эксперты связывают с работой оборудования Роскомнадзора, предназначенного для противодействия угрозам.

Генеральный директор «Комфортел» Дмитрий Петров полагает, что провайдеры, которые активно решают проблему с доступом к YouTube, стремятся привлечь новых клиентов на фоне начавшегося делового сезона. «Некоторые операторы трактуют отсутствие официального запрета YouTube в свою пользу», — отметил он.

Адвокат Екатерина Абашина подчёркивает, что, с одной стороны, операторы связи обязаны блокировать ресурсы, внесённые Роскомнадзором в чёрный список. С другой стороны, они не несут прямой ответственности за неэффективную фильтрацию трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), поскольку управляет этим оборудованием сам регулятор. Тем не менее, манипуляции с трафиком могут привести к серьёзным последствиям для провайдеров, вплоть до лишения лицензии, предупреждает юрист.

Президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко также считает, что на данный момент действия операторов, которые пытаются обеспечить бесперебойный доступ к YouTube, не являются противозаконными, поскольку никаких официальных ограничений на работу видеохостинга в России нет.