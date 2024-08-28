Это уже третий штраф, назначенный сервисы с конца 2023 года.

Таганский районный суд Москвы вынес очередное решение оштрафовать компанию Pinterest Europe Limited, которое является структурным подразделением популярного фотохостинга. На этот раз сумма штрафа составила 7 млн рублей. Суд признал платформу виновной в повторном отказе удалять контент, запрещённый на территории России.

Напомним, что в России с 2021 года действует закон о самоконтроле (№ 530-ФЗ), обязывающий социальные сети самостоятельно выявлять и удалять запрещенную информацию. Под запрет попадает контент, связанный с производством наркотиков, методами самоубийства, призывами к массовым беспорядкам, пропагандой ЛГБТ, а также иная информация, противоречащая российскому законодательству.

Это уже третий штраф, назначенный Pinterest в России с конца 2023 года. В декабре прошлого года платформа была оштрафована на 800 тыс. рублей за размещение запрещённой информации, а в марте 2024 года — на 1 млн рублей за неудаление подобного контента.