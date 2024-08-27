Причина этому — в заголовке.

В течение последних нескольких недель россияне стали меньше времени проводить в YouTube. Среднее время просмотра контента видеохостинга за месяц сократилось с 52 до 38 минут, а охват пользователей снизился с 45–46 до 38–39%.

По данным Mediascope, с конца июля наблюдается устойчивая тенденция к сокращению времени, которое россияне тратят на YouTube. Если что, в начале августа среднесуточный показатель составил 45 минут, а уже к середине месяца этот показатель упал до 38 минут.

Снижение активности связано с проблемами, возникшими у YouTube в России. Сайт видеохостинга не заблокирован, но видеозаписи стали загружаться медленнее. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн назвал это «деградацией» YouTube, которая, по его словам, не направлена против российских пользователей, а является вынужденным шагом в ответ на нарушения российским законодательством.

Напомним, впоследствии Хинштейн уточнил, что «деградация» связана с проблемами с хранением данных в российских дата-центрах, которые Google перестала обслуживать. Схожую точку зрения высказал Роскомнадзор.

YouTube, в свою очередь, отрицает свою вину в возникших проблемах. В официальном заявлении компания заявила, что это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с их стороны.

Несмотря на проблемы, YouTube остается популярным ресурсом в России. В начале лета он занимал четвёртое место по посещаемости после «Яндекса», Google и WhatsApp. 78,5% россиян старше 12 лет заходили на YouTube хотя бы раз в месяц.

В 2022 году, после начала известных событий, YouTube заявлял о своем намерении не покидать российский рынок, чтобы «доставлять независимые новости».