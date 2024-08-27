Теперь помогать пользователям будет белый пёс по кличке Байт.

Mail, входящий в корпорацию VK, провел масштабный ребрендинг своих сервисов. Обновления затронули не только дизайн «Почты», «Облака», «Заметок», «Календаря» и «Покупок», но и сам логотип. Из него исчезла доменная зона «.ru», а цветовая палитра пополнилась новыми оттенками синего и салатового. Кроме того, у Mail появился собственный талисман — белый пёс по кличке Байт.

Как сообщили в пресс-службе компании, изменения продиктованы желанием ответить на запросы молодой аудитории и подчеркнуть переход на новый этап развития продуктов. Планируется, что Байт будет помогать пользователям осваивать новые функции сервисов Mail, например, краткий пересказ писем или сокращение текста с помощью нейросети.

Напомним, что в 2021 году холдинг Mail.ru Group провел ребрендинг, сменив название на VK. Тогда это объяснили тем, что VK является самым узнаваемым и перспективным брендом в экосистеме компании.

Ряд проектов, в частности, «Юла», тогда также получили новое наименование — «VK Объявления». Помимо этого, появились продукты, объединяющие все сервисы группы: «VK Музыка», «VK Реклама», «VK Игры» и «VK Видео».