И это плохо.

Microsoft явно не упускает возможности поэкспериментировать с внешним видом Windows 10, срок поддержки которой подходит к концу. Очередным нововведением, обнаруженным в бета-версии Windows 10 (Insider Build 19045.4842), стали рекламные объявления в меню «Пуск». Причем на этот раз Microsoft продвигает не только Windows 11, но и другие свои продукты и сервисы.

В новой версии меню «Пуск» Microsoft делает ставку на удобство использования, но при этом не забывает и о рекламе. В левом верхнем углу, под списком программ, теперь располагается блок учетной записи Microsoft 365. Сам блок выглядит по-прежнему, но теперь в нем появился баннер с предложением приобрести лицензию Microsoft 365, если у пользователя ее еще нет.

Подобная тактика уже знакома пользователям Windows 11, где Microsoft также активно продвигает Microsoft 365 с помощью рекламных объявлений в меню «Пуск». Несмотря на то, что многие нашли это раздражающим, рекламу в Windows 11 можно отключить.

Разумеется, Microsoft, как и любая другая компания, стремится продвигать собственные продукты и сервисы. И использование для этого собственной операционной системы вполне логично. Например, ранее мы уже наблюдали подобную тактику с рекламой OneDrive. Но пользователям такой подход, очевидно, не может нравиться.

Попадут ли рекламные объявления в меню «Пуск» в финальную версию Windows 10? Пока это остается неясным. Судя по тому, что Microsoft пытается скрыть тестирование новой функции, компания опасается критики со стороны пользователей. Однако это никогда не мешало ей насыщать свои продукты рекламой. Скорее наоборот!