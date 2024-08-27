Есть и другие причины роста популярности данной ОС — «виновата» не только игровая консоль от Valve.

Фраза «год Linux на десктопах» на зарубежных ресурсах и форумах уже давно стала мемом, однако Linux как альтернатива Windows и macOS ещё никогда не была так популярна. И дело не только в росте общего числа пользователей, но и в увеличении доли рынка операционных систем, чему немало способствует успех портативной консоли Steam Deck.

Недавний анализ StatCounter демонстрирует уверенный рост Linux на фоне снижения доли Windows, macOS и ChromeOS. Согласно отчету за июль 2024 года, Linux занимает уже 4,44% мирового рынка десктопных операционных систем. Если эта тенденция сохранится, то уже в начале 2025 года доля Linux может превысить 5%.

Как отмечает Tom's Hardware, небольшой, но заметный скачок числа пользователей Linux произошёл после выхода Steam Deck в 2022 году. Именно эта ОС лежит в основе операционной системы SteamOS, как и в случае с оригинальными Steam Machines.

Примечание: под «десктопами» здесь подразумеваются ноутбуки, моноблоки, мини-ПК на базе Linux, такие как Raspberry Pi, и т. д. Фактически, все устройства, работающие под управлением обычной оконной операционной системы. Кроме того, StatCounter выделяет ChromeOS в отдельную платформу, хотя технически она основана на ядре Linux.

Windows остается стандартом де-факто для ПК-гейминга, но, по данным Valve, SteamOS стремительно набирает популярность. Компания не намерена останавливаться на достигнутом: судя по недавним интервью и пресс-релизам, Valve работает над версиями SteamOS для других портативных игровых устройств, в частности, для Asus ROG Ally.

Кроме того, нельзя игнорировать растущее число пользователей, для которых основным инструментом доступа в интернет стали мобильные платформы. А «поколение сенсорных экранов» (так зарубежные журналисты называют «зумеров», сидящих в телефонах) и вовсе растёт без особого интереса к традиционным ПК. Впрочем, это также актуально для РФ и РБ. На этом фоне неудивительно, что Linux становится всё более актуальной темой по мере снижения доли традиционных компьютеров на потребительском рынке.

Не будем забывать, что и обычные пользователи настольных компьютеров и ноутбуков не в восторге от последних тенденций в мире Windows. Агрессивное навязывание Windows 11 пользователям Windows 10, рост количества рекламы, раздувание ОС «интеллектуальными» функциями и постоянные предложения перейти на платную подписку – всё это не добавляет Microsoft любви пользователей.