Сначала на Pixel, потом — везде.

Традиционно Google выпускает новую версию Android одновременно со своими флагманскими смартфонами Pixel. Однако в этом году компания нарушила привычный ход событий, представив Pixel 9 на базе уже устаревшей версии Android 14. Ранее появлялись предположения, что Google отложит релиз Android 15 для устройств Pixel, уделяя особое внимание стабильности платформы. Слухи подтвердились: новая версия ОС увидит свет осенью.

Как сообщает авторитетный источник, Google обновила описание обновления Android Beta Exit OTA (беспроводное обновление), которое получают устройства после выхода из бета-программы Android. В тексте однозначно указано, что Android 15 станет доступен пользователям уже в следующем месяце.

В обновлённом описании пользователям, ожидающим стабильной версии Android 15, рекомендуется «игнорировать данное OTA-обновление до выхода Android 15». Учитывая, что эта информация исходит непосредственно от Google, можно с уверенностью утверждать, что обновление для смартфонов Pixel появится уже совсем скоро.

Несмотря на подтверждение осеннего релиза, точная дата начала распространения обновления остается неизвестной. Остается надеяться, что это произойдет в начале, а не в середине октября, как предполагают некоторые источники. Ожидается, что стабильная версия Android 15 будет доступна для всех моделей Pixel, начиная с серии Pixel 6.

Вероятно, Google отложила запуск Android 15 вместе с Pixel 9 в августе, чтобы сосредоточиться на стабильности платформы. Зачастую новые версии Android страдают от ошибок на старте, но в этот раз Google намерена избежать подобных проблем. Технологический гигант выделяет дополнительное время на устранение недочётов, что, безусловно, является разумным решением. В конце концов, лучше дождаться беспроблемного релиза, чем столкнуться с трудностями после обновления.