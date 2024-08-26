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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Uber придётся заплатить штраф в размере 290 млн евро за передачу информации из Нидерландов в США
Не за сам факт передачи, а за нарушение процедуры с точки зрения защиты данных.

Государства начинают тщательнее контролировать трансграничную передачу данных, особенно если речь идёт об информации персонального характера, массово обрабатываемой различными системами. Как сообщает Bloomberg, регуляторы в Нидерландах присудили Uber Technologies рекордный штраф в размере 290 млн евро за неисполнение требований европейского законодательства в сфере защиты персональных данных. По мнению стороны обвинения, Uber передавала в США данные о водителях сервиса в обход существующих в Европе правил.

Источник изображения: Uber

Штраф является рекордным по своей величине как для нидерландских регуляторов в целом, так и для самой компании Uber. По мнению нидерландских чиновников, на протяжении двух с лишних лет Uber передавал в США персональные данные о водителях сервиса, не используя предписанные требованиями средства защиты. Эти данные были недостаточно защищены, а потому могли попасть в руки злоумышленников, как считают нидерландские регуляторы. В прошлом году Uber привела свои процедуры передачи информации в соответствие с требованиями европейских властей, но от ответственности за прошлые нарушения это её не избавило. Представители Uber выразили своё несогласие с решением суда и пообещали оспорить его. По их мнению, все транзакции с данными о водителях Uber изначально были хорошо защищены. По меркам европейского законодательства, Uber в этом случае ещё легко отделалась, поскольку штрафы за нарушения в сфере безопасности данных могут достигать 4% годового оборота компании. Это уже третья претензия к Uber со стороны нидерландских регулирующих органов.

#нидерланды #штраф #персональные данные #uber
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