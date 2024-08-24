Оно предоставит доступ к экосистеме Google непосредственно с рабочего стола.

Google представила новое приложение Essentials для Windows, объединяющее ряд популярных сервисов компании, таких как Google Фото, Сообщения, Диск, Таблицы и другие. Новинка будет предустановлена на новых ноутбуках HP, а в будущем появится и на устройствах других производителей.

Essentials позволит пользователям Windows получить доступ к экосистеме Google непосредственно с рабочего стола. Приложение обеспечит удобный просмотр фотографий в Google Фото, отправку и получение сообщений через Google Сообщения, а также быстрый доступ к облачному хранилищу Google Диск, онлайн-офису Google Таблицы и другим сервисам.

Важной составляющей Essentials станет приложение Google Play Игры, предоставляющее доступ к популярным мобильным играм на ПК. Пользователи смогут скачивать игры из Google Play и продолжать игровой процесс на своих Android-устройствах благодаря синхронизации прогресса.

Первыми приложение Essentials получат владельцы новых ноутбуков HP различных линеек, включая Envy, Pavilion, Omen и другие. В Google подчеркивают, что пользователи смогут управлять набором приложений в Essentials и при желании полностью удалить его.

Пока не ясно, будет ли Essentials доступен для загрузки на устройства, уже работающие под управлением Windows. Google обещает расширить доступность Essentials на ПК других производителей в будущем.