Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google объединила все свои популярные онлайн-сервисы для работы в единое приложение Essentials для Windows
Оно предоставит доступ к экосистеме Google непосредственно с рабочего стола.

Google представила новое приложение Essentials для Windows, объединяющее ряд популярных сервисов компании, таких как Google Фото, Сообщения, Диск, Таблицы и другие. Новинка будет предустановлена на новых ноутбуках HP, а в будущем появится и на устройствах других производителей.

Essentials позволит пользователям Windows получить доступ к экосистеме Google непосредственно с рабочего стола. Приложение обеспечит удобный просмотр фотографий в Google Фото, отправку и получение сообщений через Google Сообщения, а также быстрый доступ к облачному хранилищу Google Диск, онлайн-офису Google Таблицы и другим сервисам.

Важной составляющей Essentials станет приложение Google Play Игры, предоставляющее доступ к популярным мобильным играм на ПК. Пользователи смогут скачивать игры из Google Play и продолжать игровой процесс на своих Android-устройствах благодаря синхронизации прогресса.

Первыми приложение Essentials получат владельцы новых ноутбуков HP различных линеек, включая Envy, Pavilion, Omen и другие. В Google подчеркивают, что пользователи смогут управлять набором приложений в Essentials и при желании полностью удалить его.

Пока не ясно, будет ли Essentials доступен для загрузки на устройства, уже работающие под управлением Windows. Google обещает расширить доступность Essentials на ПК других производителей в будущем.

#google #windows #google docs #essentials
+
Написать комментарий (0)
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Google в очередной раз оштрафовали за нарушение закона о самоконтроле — на этот раз на 3,5 млн рублей
Android ждёт увеличение производительности: Google меняет подход к управлению памятью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
5
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
26
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
17
Обходим западные санкции и получаем бесплатно The Callisto Protocol
12
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
15
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
72
Запись камеры, экрана и обработка видео встроенными средствами Windows
3
11 исторических лидеров, которые находились у власти меньше всего времени
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Август)
4
Путь русской супергероини Черной Вдовы в комиксах
+

Сейчас обсуждают

Dervalaz
18:49
Дрочилы на 8 дюймов, налетай.
Продукты компании Ugreen 19-25 августа подешевеют во время распродажи на AliExpress
Ezdiumno_ru
18:38
"... вышел на всем глобальный рынок..." ЭтоКакЭто??? "...на всем глобальный..." - что за словоВыверт???
SoftBank пыталась поручить Intel производство ИИ-чипов, разработанных Graphcore
Gamandril
18:34
Первые месяцы у меня было много поводов для недопонимания. Начиная от того как лучше держать ручку, какие кнопки назначить, чувствительность тоже была проблемой. Пришлось сначала ставить на 4, потом п...
Графический планшет как альтернатива мышке
Yilec
18:33
Французские "эксперды" не там запятую поставили в процентах, по информации ykpoстатистики ykpоПВО сбило 495% российских ракет и беспилотников. Педалик не даст соврать.
По мнению французских экспертов, ВСУ удалось перехватить 49,5% российских ракет и беспилотников
Amon Amarth
18:27
"Традиционно спутники полагаются на внешние системы, такие как GPS, для определения своего положения" Это неправда, традиционно используются совсем другие способы ориентации.
Разработан революционный спутник StarFOX, способный работать автономно в космосе
Михаил Авраменко
18:27
Вам бесплатно сносят старый "совковый" жилфонд, а вы только недовольно хрюкаете. Где хоть небольшая благодарность?
Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ
Gamandril
18:13
Я конечно тоже не сразу привык к тому как точно надо управлять. И конечно танкам наверное ненужна подобная точность. Но как играть на мониторе я что-то не совсем понимаю. Это на планшете что-ли? Прост...
Графический планшет как альтернатива мышке
FelsheR-BANz
18:06
Я не могу представить себе ни одной ситуации, что мне придется рисовать иероглифы или писать пальцем. Цель? Купил сыну планшет, ребенок рисует, картинки мульты - использует по назначению. Я сыграл на ...
Графический планшет как альтернатива мышке
Garthar
18:05
Тогда уж Льва из Армагеддона.
Возвращение экипажа Starliner на капсуле Dragon затруднено из-за отсутствия скафандров
Sammie Vanhalen
17:59
О, я вижу, что у Вас есть лучшее решение проблемы, описанной в статье. Как говорится: "Критикуешь - предлагай". С трепетом внемлю.
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем