Пользователи смогут удалять браузер, почту и программы для бесконтактных платежей.

Apple готовится к ряду значительных изменений в своих мобильных операционных системах, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза. Эти изменения, обусловленные диалогом с Европейской комиссией, в первую очередь коснутся пользователей iPhone и iPad в ЕС.

В рамках обновления, которое выйдет позже в этом году, владельцы устройств Apple в ЕС получат возможность устанавливать приложения от сторонних разработчиков по умолчанию для ещё большего числа функций. Помимо браузера, почты, магазина приложений и приложений для бесконтактных платежей, можно будет выбрать другие приложения для звонков, сообщений, управления паролями, клавиатур и фильтрации спама. Весной 2025 года Apple также добавит поддержку установки приложений по умолчанию для навигации и перевода.

Кроме того, пользователи из ЕС смогут удалять больше встроенных приложений, таких как App Store, Сообщения, Камера, Фото и Safari. Таким образом, из всех приложений Apple нельзя будет удалить только Настройки и «Телефон».

Apple также обновит экран выбора браузера для пользователей в ЕС, которые используют Safari по умолчанию. Новый экран будет содержать дополнительную информацию о сторонних браузерах, а разработчики этих браузеров получат от Apple больше данных об эффективности этого экрана. Если пользователь выберет другой браузер по умолчанию, тот заменит Safari в доке или на первой странице домашнего экрана.

Предполагается, что все эти новшества станут доступны с выходом новой версии операционной системы, релиз которой ожидается вместе с презентацией iPhone 16. По данным Bloomberg, презентация состоится 10 сентября, а старт продаж новых устройств — 20 сентября. Помимо iPhone 16, Apple также может представить новые модели часов Apple Watch и наушников AirPods.