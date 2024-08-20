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Новости Software Игнатий Колыско
ICQ, подвинься: мессенджер «Mail.ru Агент» сегодня навсегда прекратил свою работу
Пользовались когда-нибудь?

20 августа 2024 года популярный в 2000-х годах мессенджер «Mail.ru Агент» официально прекратил свою работу. Компания VK, которой принадлежит сервис, рекомендовала пользователям перейти на другие платформы для общения: «VK Мессенджер» для личных переписок и VK WorkSpace для рабочих задач.

О предстоящем закрытии сервиса стало известно ещё в июле. Пользователям было предложено сохранить важные файлы и переписку на компьютер, чтобы не потерять данные.

Запущенный в 2003 году «Mail.ru Агент» за два года привлёк полмиллиона пользователей. Изначально сервис не был полноценным мессенджером. Он предоставлял доступ к новостям, прогнозу погоды и имел поисковую строку. Только летом 2003 года появилась функция уведомления о новых письмах в почтовом ящике.

Осенью 2003 года «Mail.ru Агент» стал полноценным мессенджером, что принесло ему широкую популярность. Долгое время он оставался одним из основных инструментов для общения и обмена файлами в России. В 2008 году произошла интеграция сервиса с социальной сетью «Мой Мир», а также была добавлена поддержка протокола ICQ, что позволило общаться в «аське» через «Агент».

«Mail.ru Агент» был универсальным средством связи. Он позволял обмениваться короткими сообщениями, звонить на городские, рабочие и мобильные телефоны, а позднее — даже устраивать видеоконференции.

Напомним, что 26 июня было объявлено о закрытии мессенджера IСQ. Вместо него пользователям также было предложено перейти в VK Мессенджер. Приложение ICQ пропало из магазинов AppStore и Google Play.

#vk #мессенджеры #icq #mail ru #mail ru агент
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